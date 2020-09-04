SpaceX успешно испытала в полете второй подряд прототип ракеты Starship

NASASpaceflight / Youtube.com Starship разрабатывается SpaceX в качестве второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс

NASASpaceflight / Youtube.com

3 сентября прототип SN6 космического корабля Starship, разработкой которого занимается американская компания SpaceX совершил тестовый полет на высоту 150 метров, а затем приземлился рядом со стартовой площадкой. Трансляция запуска велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

Напомним, корабль Starship разрабатывается SpaceX в качестве второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

Программа испытаний прототипов Starship предусматривает проверку топливных баков на устойчивость к высокому давлению (криогенные опрессовочные испытания), огневые испытания на земле и взлет на высоту 150 метров с последующей посадкой. SN6, оснащенный одним двигателем Raptor, стал вторым прототипом Starship, который прошел все эти испытания (около месяца назад это удалось прототипу SN5). Сразу после взлета ракета стала наклоняться и сдвигаться в сторону, но поскольку двигатель имеет отклоняемый вектор тяги, он скомпенсировал смещение, и ракета полетела почти вертикально вверх. Затем аппарат ненадолго завис на одной высоте и приступил к снижению, которое завершилось мягкой посадкой.

Ранее испытания четырех прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний.

В прошлом году в SpaceX собрали уменьшенный прототип Starship под названием Starhopper. Основная программа этого прототипа успешно завершилась в августе после того, как он поднялся на высоту в 150 метров, а затем совершил посадку. Сейчас он выступает в качестве стенда для статических испытаний двигателей Raptor. Ранее Илон Маск говорил, что компания планирует отправить прототип Starship на орбиту в 2020 году, но теперь первый полноценный запуск финальной версии ракеты предварительно назначен на 2021 год, а до этого SpaceX надеется отправить Starship в полет как минимум на несколько километров, пишет N+1.