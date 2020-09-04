В обозримом будущем производители смартфонов могут отказаться от практики выпуска устройств одной модели в нескольких расцветках: на смену привычным смартфонам могут прийти аппараты, меняющие свой цвет по желанию владельца. Прототип такого смартфона продемонстрировала китайская компания Vivo.

Как пояснили в компании, для достижения такого эффекта в прототипе используется электрохромное стекло, меняющее степень прозрачности при подаче напряжения. В результате создается эффект изменения цвета задней поверхности устройства с серебристого на синий, пишет The Verge.

Отметим, что электрохромные стекла в настоящее время используются для контроля количества света и тепла, проходящего через окна. Также они применяются в автомобилях для автоматического затемнения зеркал заднего вида автомобиля при различном освещении. Электрохромное стекло обеспечивает видимость даже в затемненном состоянии.

О сроках появления таких смартфонов на рынке пока не сообщается.

Напомним, на этой неделе компания ZTE официально представила смартфон Axon 20 5G, который стал первым в мире серийным устройством с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем. Аппарат оснащается 6,92-дюймовым FullHD+ OLED-дисплеем. 32-Мп подэкранная фронтальная камера расположена в середине верхней части экрана, и на опубликованных изображениях смартфона ее не видно. В ZTE утверждают, что создать такую камеру позволило сочетание нескольких технологий и специальный софт.