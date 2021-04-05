Астронавты на МКС успешно "перепарковали" корабль Crew Dragon

NASA

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты из США и Японии 5 апреля осуществили запланированную перестыковку корабля Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция велась на YouTube-канале NASA. Эта была первая в истории перестыковка для Crew Dragon.

В преддверии возвращения на Землю корабль был переведен с одного стыковочного узла модуля Harmony американского сегмента станции на другой узел того же модуля. В это время на борту Crew Dragon находились астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. В этом же составе они прибыли на МКС на Crew Dragon в ноябре прошлого года и покинут станцию в конце апреля.

Основная часть операции заняла 50 минут. Корабль отстыковался от станции в 13 часов 30 минут по московскому времени, отдалился на безопасное расстояние в 60 метров и приступил к маневрированию, а затем начал сближение с другим стыковочным узлом.

With four astronauts aboard, the @SpaceX Crew Dragon undocked from the Harmony module's forward-facing port on the @Space_Station at 6:30am ET. It's relocating to the space-facing port to prepare for the arrival of the next @Commercial_Crew mission & an upcoming cargo delivery: pic.twitter.com/tQniLQ00wm — NASA (@NASA) April 5, 2021

Dragon has separated from the Harmony module's forward-facing port and moved away from the @Space_Station. Next stop, the zenith space-facing port https://t.co/qV7AktWsqQ pic.twitter.com/4gR27ofndK — SpaceX (@SpaceX) April 5, 2021

"Мягкая" стыковка была зафиксирована в 14 часов 8 минут, а окончательная стыковка произошла в 14 часов 20 минут по Москве. До открытия люков между кораблем и станцией астронавтам предстоит провести в Crew Dragon около двух часов.

At 7:08am ET, soft capture confirmed for the @SpaceX Crew Dragon Resilience at the space-facing port of the @Space_Station's Harmony module. Today's port relocation is the first for a @Commercial_Crew spacecraft: pic.twitter.com/Bz5enPB3gY — NASA (@NASA) April 5, 2021

Операция по перестыковке связана с грядущей ротацией членов экипажа станции. Так 9 апреля на МКС прибудет российский корабль "Союз МС-18" с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем. 16 апреля МКС покинет корабль "Союз МС-17", который был перестыкован в середине марта. На этом корабле на Землю вернутся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

На 22 апреля сейчас запланирован запуск к МКС еще одного корабля Crew Dragon, который пристыкуется к освободившемуся стыковочному узлу. В рамках второй регулярной миссии с использованием этого корабля на орбиту отправятся астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Если все пойдет по плану, то в течение примерно недели к МКС будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon, а на борту станции будут одновременно находиться сразу 11 человек.