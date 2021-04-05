Астронавты на МКС успешно "перепарковали" корабль Crew Dragon
NASA
Астронавты на МКС успешно "перепарковали" корабль Crew Dragon
 
 
 
Астронавты на МКС успешно "перепарковали" корабль Crew Dragon
NASA

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты из США и Японии 5 апреля осуществили запланированную перестыковку корабля Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция велась на YouTube-канале NASA. Эта была первая в истории перестыковка для Crew Dragon.

В преддверии возвращения на Землю корабль был переведен с одного стыковочного узла модуля Harmony американского сегмента станции на другой узел того же модуля. В это время на борту Crew Dragon находились астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. В этом же составе они прибыли на МКС на Crew Dragon в ноябре прошлого года и покинут станцию в конце апреля.

Основная часть операции заняла 50 минут. Корабль отстыковался от станции в 13 часов 30 минут по московскому времени, отдалился на безопасное расстояние в 60 метров и приступил к маневрированию, а затем начал сближение с другим стыковочным узлом.

"Мягкая" стыковка была зафиксирована в 14 часов 8 минут, а окончательная стыковка произошла в 14 часов 20 минут по Москве. До открытия люков между кораблем и станцией астронавтам предстоит провести в Crew Dragon около двух часов.

Операция по перестыковке связана с грядущей ротацией членов экипажа станции. Так 9 апреля на МКС прибудет российский корабль "Союз МС-18" с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем. 16 апреля МКС покинет корабль "Союз МС-17", который был перестыкован в середине марта. На этом корабле на Землю вернутся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

На 22 апреля сейчас запланирован запуск к МКС еще одного корабля Crew Dragon, который пристыкуется к освободившемуся стыковочному узлу. В рамках второй регулярной миссии с использованием этого корабля на орбиту отправятся астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Если все пойдет по плану, то в течение примерно недели к МКС будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon, а на борту станции будут одновременно находиться сразу 11 человек.