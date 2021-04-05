Роскомнадзор продлил замедление работы Twitter в России до 15 мая

Фотобанк Moscow-Live / Алексей Поляков После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов

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Роскомнадзор решил продлить замедление работы сервиса микроблогов Twitter в России до 15 мая в связи с ускорением темпов удаления запрещенного контента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на прошлой неделе вице-президент Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказала представителям Роскомнадзора о шагах, предпринимаемых компанией для улучшения модерации. В ходе беседы в Роскомнадзоре заявили, что замедление работы Twitter будет прекращено после удаления всего запрещенного контента и приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством.

"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", - заявили в Роскомнадзоре.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах 10 марта. В первые сутки действия ведомства, судя по всему, стали причиной сбоев в работе сторонних сайтов и сервисов, однако в Роскомнадзоре проблем не заметили .

Решение замедлить работу Twitter в России в Роскомнадзоре объяснили тем, что сервис не удаляет запрещенную информацию по требованию ведомства. "По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметили в Роскомнадзоре 10 марта, добавив, что в Twitter также "демонстративно проигнорировали" требование удалить призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта. Также в ведомстве заявили о наличии оснований для полной блокировки Twitter в России.

"По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал", - сообщили в Роскомнадзоре 11 марта. Позднее стало известно , что ведомство требует от Twitter удалить аккаунты "МБХ медиа" и "Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы".

В конце марта в Роскомнадзоре назвали темпы удаления запрещенного контента из Twitter "неудовлетворительными". В ведомстве грозили заблокировать сервис в апреле.

Из последнего опубликованного отчета Twitter о запросах госорганов следует, что в первой половине 2020 года соцсеть получила 8949 запросов на удаление разнообразного контента от российских госорганов. Из них компания удовлетворила более 20%: 1437 твитов были скрыты для пользователей из России. Кроме того, в отношении 628 аккаунтов были предприняты некие меры в соответствии с правилами сервиса.

10 марта в Twitter заявили , что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и задушить публичное общение в Сети". "Нам известно, что работа Twitter в России замедляется широко и неизбирательно из-за опасений по поводу удаления контента", - отметили в компании.

Отметим также, что законность действий Роскомнадзора в отношении Twitter вызывает сомнения, поскольку формально в законодательстве не прописано замедление работы сайтов в качестве меры ограничения доступа, а российские суды до сих пор не выносили подобных решений.

Предыдущей крупной мишенью для Роскомнадзора стал мессенджер Telegram, который был заблокирован в 2018 году. Блокировка оказалась не слишком успешной, а в 2020 году российские власти приняли решение разблокировать Telegram.