В Twitter рассказали о "конструктивном диалоге" с Роскомнадзором

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Сервис микроблогов Twitter провел "конструктивный диалог" с Роскомнадзором по вопросу восстановления нормальной работы сервиса в России и удаления запрещенного контента.

"Мы провели конструктивный диалог с Роскомнадзором в четверг, 1 апреля. В ходе обсуждения мы подтвердили нулевую терпимость Twitter в отношении контента со сценами сексуальной эксплуатации детей. Мы также подчеркнули, что пропаганда суицида и членовредительства запрещены в Twitter", сообщила представительница компании изданию Business Insider , добавив, что сервис не может использоваться для противоправных действий.

"Это была продуктивная дискуссия о том, как мы можем совместно работать для того, чтобы жалобы на незаконный контент рассматривались оперативно", - добавила она.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о решении продлить замедление работы Twitter до 15 мая вместо блокировки сервиса, которая грозила Twitter с середины апреля. Такое решение в ведомстве объяснили ускорением темпов удаления из Twitter запрещенного контента. В ведомстве уточнили, что на прошлой неделе вице-президент Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказала представителям Роскомнадзора о шагах, предпринимаемых компанией для улучшения модерации. В ходе беседы в Роскомнадзоре заявили, что замедление работы Twitter будет прекращено после удаления всего запрещенного контента и приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством.

"Социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580", - отметили в РКН.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах 10 марта. В первые сутки действия ведомства, судя по всему, стали причиной сбоев в работе сторонних сайтов и сервисов, однако в Роскомнадзоре проблем не заметили .

Решение замедлить работу Twitter в России в Роскомнадзоре объяснили тем, что сервис не удаляет запрещенную информацию по требованию ведомства. "По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметили в Роскомнадзоре 10 марта, добавив, что в Twitter также "демонстративно проигнорировали" требование удалить призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта. Также в ведомстве заявили о наличии оснований для полной блокировки Twitter в России.

"По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал", - сообщили в Роскомнадзоре 11 марта. Позднее стало известно , что ведомство требует от Twitter удалить аккаунты "МБХ медиа" и "Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы".

В конце марта в Роскомнадзоре назвали темпы удаления запрещенного контента из Twitter "неудовлетворительными". В ведомстве грозили заблокировать сервис в апреле.

Из последнего опубликованного отчета Twitter о запросах госорганов следует, что в первой половине 2020 года соцсеть получила 8949 запросов на удаление разнообразного контента от российских госорганов. Из них компания удовлетворила более 20%: 1437 твитов были скрыты для пользователей из России. Кроме того, в отношении 628 аккаунтов были предприняты некие меры в соответствии с правилами сервиса.

10 марта в Twitter заявили , что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и задушить публичное общение в Сети". "Нам известно, что работа Twitter в России замедляется широко и неизбирательно из-за опасений по поводу удаления контента", - отметили в компании.

Отметим также, что законность действий Роскомнадзора в отношении Twitter вызывает сомнения, поскольку формально в законодательстве не прописано замедление работы сайтов в качестве меры ограничения доступа, а российские суды до сих пор не выносили подобных решений.

Предыдущей крупной мишенью для Роскомнадзора стал мессенджер Telegram, который был заблокирован в 2018 году. Блокировка оказалась не слишком успешной, а в 2020 году российские власти приняли решение разблокировать Telegram.