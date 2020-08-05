Компания Samsung 5 августа провела анонсированное ранее мероприятие Unpacked 2020, в рамках которого были представлены смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, смарт-часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Большинство характеристик новых гаджетов просочилось в Сеть до их официальной презентации.
Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400*1080 пикселей и частотой обновления до 60 Гц, а Note 20 Ultra - 6,9-дюймовый экран с разрешением 3200*1440 пикселей с частотой обновлений 120 Гц. Компания также применила новую LTPO-технологию создания дисплея, которая позволяет управлять частотой обновления экрана и снижать её в случае необходимости, чтобы сэкономить энергию. Как и в предыдущих Galaxy Note, у обоих смартфонов есть встроенный стилус.
Объем оперативной памяти устройств составляет от 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ. В Note 20 Ultra память можно увеличить за счет карты формата MicroSD. Емкость аккумуляторов Note 20 и Note 20 Ultra составляет 4300 и 4500 мАч соответственно. Также обе модели поддерживают сети 5G.
Оба устройства получили 10-Мп селфи и тройную основную камеру. Note 20 оснастили тройной камерой с разрешением телефото-сенсора в 64 МП и трехкратным оптическим зумом. При этом разрешение основной и сверхширокоугольной камеры составляет 12 Мп. Основная камера модели Note 20 Ultra объединяет 108-Мп модуль с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 12-Мп телефото модуль. Камера получила двукратный оптический и 50-кратный цифровой зум.
Note 20 и 20 Ultra стали первыми смартфонами с поддержкой игрового стримингового сервиса Microsoft xCloud. Оба устройства получили процессор Snapdragon 865+ для американского и некоторых европейских стран. В России их можно будет купить только в версии с процессором Exynos 990, пишет TJ.
Galaxy Note 20 доступен для предзаказа в России с 6 августа по цене от 80 тыс. рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Note 20 Ultra можно будет купить по цене от 100 тыс. рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти и 120 тыс. рублей за версию с 512 ГБ памяти. Продажи смартфонов начнутся 21 августа.
Galaxy Z Fold 2
Помимо устройств Note 20, на мероприятии был показан смартфон Galaxy Z Fold 2, который представляет собой обновленную версию устройства Galaxy Fold с гибким экраном. Главное отличие новинки от предшественника заключается в том, что смартфон получил внешний дисплей с диагональю 6,2 дюйма (первое поколение Fold оснащалось 4,6-дюймовым внешним экраном). Кроме того, смартфон получил обновленный блок камер - такой же, как у Note 20 Ultra.
The shape of the future changes now. This is the new #GalaxyZFold2
Learn more: https://t.co/FSv8vVWAoF pic.twitter.com/tVWLOInbTq— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 5, 2020
В новой версии над внутренним экраном больше нет выреза: вместо него теперь у устройства есть одна небольшая камера во внешнем экране. Оба экрана имеют AMOLED-матрицу и работают с частотой 120 герц. Они получают энергию от двух аккумуляторов общим объемом 4500 мАч. С учетом недостатков модели первого поколения инженеры доработали как конструкцию складного экрана, так и петлевой механизм. Благодаря этому в сложенном состоянии у между частями смартфона остается меньший зазор, пишет N+1.
Другие характеристики, сроки появления этого смартфона в продаже и его стоимость в компании пока не раскрывают.
Galaxy Tab S7
Вместе с новыми смартфонами Samsung также представила обновленные планшеты Galaxy Tab S7 и S7+. Устройства оснащены OLED-дисплеями диагональю 11 и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления 120 Гц и процессорами Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G. Комплект поставки планшетов включает обновленный стилус S Pen.
The most advanced Galaxy Tab that changes how you work and play: say hello to #GalaxyTabS7
Learn more: https://t.co/RNP4Im8wvz pic.twitter.com/49gbaasWXM— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 5, 2020
Galaxy Tab S7+ можно приобрести в России в бронзовой, черной и серебристой расцветках по цене от 80 тыс. рублей за версию с LTE и от 70 тыс. рублей за версию с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy Tab S7 доступен в тех же расцветках по цене от 58 тыс. рублей за Wi-Fi-версию и от 65 тыс. рублей за LTE-версию. При предзаказе устройств до 20 августа покупатели могут получить в подарок чехол-клавиатуру.
Galaxy Watch 3
Смарт-часы Galaxy Watch 3, как и предыдущие модели линейки, работают под управлением фирменной операционной системы Tizen. Часы представлены в версиях размером 41 и 45 мм с батареями емкостью 247 и 340 мАч, а также в версиях с поддержкой LTE и без нее.
Функционал Galaxy Watch 3 позволяет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и артериальное давление, а также снимать электрокардиограмму. Также в них есть функция отслеживания падения, которая автоматически отправляет сообщение выбранным контактам, если человек упал и не реагирует на уведомление часов. Кроме того, часы поддерживают платежную систему Samsung Pay.
Meet #GalaxyWatch3: the watch that watches out for you.
Learn more: https://t.co/txZcs91KGw pic.twitter.com/FJ3QtN53OM— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 5, 2020
Galaxy Watch 3 можно приобрести за 35 тыс. рублей за версию размером 45 мм или за 30 тыс. рублей за версию размером 41 мм. При предзаказе до 20 августа покупатели получат дополнительный кожаный ремешок.
Galaxy Buds Live
Наконец, представленные компанией наушники Galaxy Buds Live внешне напоминают по форме бобы. Беспроводные наушники повторяют по форме ушную раковину, что обеспечивает плотную посадку и комфортное ношение. Адаптивная система из трех микрофонов и встроенный вибрационный датчик костной проводимости обеспечивают распознавание и четкую передачу при разговорах в шумных местах, а для геймеров предусмотрен игровой режим, который минимизирует задержку звука во время игры. Управлять наушниками можно при помощи касаний, пишет ресурс Rozetked.
Емкость встроенных аккумуляторов Galaxy Buds Live составляет 60 мАч, а батарея кейса для наушников имеет емкость 472 мАч. Заявленное время автономной работы наушников составляет до 29 часов без использования функции шумоподавления и до 20 часов с применением этой функции. Быстрая зарядка в течение пяти минут позволит пользоваться наушниками один час.
В России Galaxy Buds Live можно будет приобрести в бронзовой, черной и белой расцветках. Цена наушников составит 14 тыс. рублей.