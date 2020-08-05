Компания Samsung 5 августа провела анонсированное ранее мероприятие Unpacked 2020, в рамках которого были представлены смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, смарт-часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Большинство характеристик новых гаджетов просочилось в Сеть до их официальной презентации.

Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400*1080 пикселей и частотой обновления до 60 Гц, а Note 20 Ultra - 6,9-дюймовый экран с разрешением 3200*1440 пикселей с частотой обновлений 120 Гц. Компания также применила новую LTPO-технологию создания дисплея, которая позволяет управлять частотой обновления экрана и снижать её в случае необходимости, чтобы сэкономить энергию. Как и в предыдущих Galaxy Note, у обоих смартфонов есть встроенный стилус.

Объем оперативной памяти устройств составляет от 8 до 12 ГБ, а встроенной - от 128 до 512 ГБ. В Note 20 Ultra память можно увеличить за счет карты формата MicroSD. Емкость аккумуляторов Note 20 и Note 20 Ultra составляет 4300 и 4500 мАч соответственно. Также обе модели поддерживают сети 5G.

Оба устройства получили 10-Мп селфи и тройную основную камеру. Note 20 оснастили тройной камерой с разрешением телефото-сенсора в 64 МП и трехкратным оптическим зумом. При этом разрешение основной и сверхширокоугольной камеры составляет 12 Мп. Основная камера модели Note 20 Ultra объединяет 108-Мп модуль с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 12-Мп телефото модуль. Камера получила двукратный оптический и 50-кратный цифровой зум.

Note 20 и 20 Ultra стали первыми смартфонами с поддержкой игрового стримингового сервиса Microsoft xCloud. Оба устройства получили процессор Snapdragon 865+ для американского и некоторых европейских стран. В России их можно будет купить только в версии с процессором Exynos 990, пишет TJ.

Galaxy Note 20 доступен для предзаказа в России с 6 августа по цене от 80 тыс. рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Note 20 Ultra можно будет купить по цене от 100 тыс. рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти и 120 тыс. рублей за версию с 512 ГБ памяти. Продажи смартфонов начнутся 21 августа.

Galaxy Z Fold 2

Помимо устройств Note 20, на мероприятии был показан смартфон Galaxy Z Fold 2, который представляет собой обновленную версию устройства Galaxy Fold с гибким экраном. Главное отличие новинки от предшественника заключается в том, что смартфон получил внешний дисплей с диагональю 6,2 дюйма (первое поколение Fold оснащалось 4,6-дюймовым внешним экраном). Кроме того, смартфон получил обновленный блок камер - такой же, как у Note 20 Ultra.

The shape of the future changes now. This is the new #GalaxyZFold2

Learn more: https://t.co/FSv8vVWAoF pic.twitter.com/tVWLOInbTq— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 5, 2020

В новой версии над внутренним экраном больше нет выреза: вместо него теперь у устройства есть одна небольшая камера во внешнем экране. Оба экрана имеют AMOLED-матрицу и работают с частотой 120 герц. Они получают энергию от двух аккумуляторов общим объемом 4500 мАч. С учетом недостатков модели первого поколения инженеры доработали как конструкцию складного экрана, так и петлевой механизм. Благодаря этому в сложенном состоянии у между частями смартфона остается меньший зазор, пишет N+1.

Другие характеристики, сроки появления этого смартфона в продаже и его стоимость в компании пока не раскрывают.

Galaxy Tab S7

Вместе с новыми смартфонами Samsung также представила обновленные планшеты Galaxy Tab S7 и S7+. Устройства оснащены OLED-дисплеями диагональю 11 и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления 120 Гц и процессорами Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G. Комплект поставки планшетов включает обновленный стилус S Pen.

The most advanced Galaxy Tab that changes how you work and play: say hello to #GalaxyTabS7

Learn more: https://t.co/RNP4Im8wvz pic.twitter.com/49gbaasWXM— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 5, 2020

Galaxy Tab S7+ можно приобрести в России в бронзовой, черной и серебристой расцветках по цене от 80 тыс. рублей за версию с LTE и от 70 тыс. рублей за версию с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy Tab S7 доступен в тех же расцветках по цене от 58 тыс. рублей за Wi-Fi-версию и от 65 тыс. рублей за LTE-версию. При предзаказе устройств до 20 августа покупатели могут получить в подарок чехол-клавиатуру.

Galaxy Watch 3

Смарт-часы Galaxy Watch 3, как и предыдущие модели линейки, работают под управлением фирменной операционной системы Tizen. Часы представлены в версиях размером 41 и 45 мм с батареями емкостью 247 и 340 мАч, а также в версиях с поддержкой LTE и без нее.

Функционал Galaxy Watch 3 позволяет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и артериальное давление, а также снимать электрокардиограмму. Также в них есть функция отслеживания падения, которая автоматически отправляет сообщение выбранным контактам, если человек упал и не реагирует на уведомление часов. Кроме того, часы поддерживают платежную систему Samsung Pay.