Фил Шиллер занимающий должность старшего вице-президента Apple по маркетингу покинет свой пост. Как сообщается в пресс-релизе Apple, на этой должности его сменит глава отдела маркетинга Грег Йосвиак.

В сообщении уточняется, что Шиллер, который работает в Apple с 1987 года (в топ-менеджмент компании он вошел в 1997 году) и известен широкой публике как активный участник презентаций новых продуктов Apple, не уйдет из компании. Покинув пост старшего вице-президента, он останется "соратником Apple", а также продолжит руководить магазином приложений App Store, который в последнее время подвергается критике за высокую комиссию для разработчиков. Кроме того, Шиллер по-прежнему будет отвечать за организацию презентаций новых продуктов Apple.

"Пришло время для ряда назревших перемен в моей жизни, - отметил Шиллер, которому в этом году исполнилось 60 лет. Он уточнил, что хочет уделить время семье, друзьям и некоторым личным проектам.

Напомним, в ноябре прошлого года Apple покинул главный дизайнер Apple Джони (Джонатан) Айв. О скором уходе Айва из Apple стало известно в июне прошлого года. В компании тогда сообщили, что Айв создаст свою дизайнерскую студию, а Apple станет одним из ее клиентов. Сам Айв рассказывал, что его студия начнет работу в 2020 году и будет называться LoveForm. Причины ухода Айва из Apple официально не назывались, но СМИ писали, что дело может заключаться в не слишком хороших отношениях Айва с Тимом Куком. Сам Кук назвал эту информацию вымыслом.

Джони Айв стал дизайнером Apple в 1992 году, а спустя пять лет занял должность вице-президента промышленного дизайна. Дизайн первых моделей iPod, iPhone и Macbook был придуман Айвом, который близко дружил со Стивом Джобсом. Также он занимался Apple Watch и новым кампусом в Apple Park, который открыли в 2019 году. За годы работы в компании Айв стал одним из самых известных дизайнеров в мире.