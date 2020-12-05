5 декабря космический зонд "Хаябуса-2" успешно доставил на Землю образцы грунта с околоземного астероида Рюгу. Об этом сообщается в микроблоге миссии, организованной Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Капсула с пробами вошла в атмосферу Земли в 20 часов 28 минут по московскому времени. Через несколько минут она при помощи парашюта приземлилась в районе полигона Вумера (штат Южная Австралия). В 22 часа 47 минут капсулу обнаружил поисковый вертолет. Теперь капсулу предстоит отправить в Японию для исследования образцов. Ученые полагают, что изучение вещества Рюгу поможет узнать немало нового о происхождении Солнечной системы.

Today (12/6) at 04:47 JST, as a result of the helicopter search, we found a capsule in the planned landing area!— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 5, 2020

"Хаябуса-2" был запущен в конце 2014 года. В середине 2018 года аппарат достиг астероида Рюгу и приступил к его исследованию как с орбиты, так и при помощи четырех спускаемых модулей. В конце 2019 года зонд взял пробы грунта с поверхности и из внутренних слоев астероида. Полученные образцы были помещены в герметичную капсулу.

Обратный полет аппарата к Земле занял год. В начале декабря 2020 зонд "Хаябуса-2" совершил пять маневров коррекции курса для нацеливания на Землю. 5 декабря, в 8 часов 30 минут по московскому времени на расстоянии 220 тыс. километров от Земли состоялось успешное отделение возвращаемой капсулы от "Хаябусы-2", пишет N+1. После этого зонд совершил еще один маневр коррекции траектории - обновленная программа миссии предусматривает исследование еще двух астероидов в течение следующих 10 лет.

Напомним, в феврале этого года JAXA утвердило миссию Martian Moons eXploration (MMX), целью которой является забор грунта с Фобоса (один из двух спутников Марса) и доставка образцов на Землю. Ученые рассчитывают, что грунт с Фобоса позволит подтвердить теорию образования марсианских спутников (Фобоса и Деймоса), согласно которой они возникли в результате столкновения Марса с карликовой планетой.

Запуск миссии запланирован на 2024 год, а к Марсу она прибудет в 2025 году. Сначала космический аппарат выйдет на орбиту Марса, а затем начнет исследование спутников планеты - Деймос будет изучен в ходе пролета, а на Фобос сядет посадочно-возвратный модуль, созданный на базе модуля с зонда "Хаябуса-2".