Компания Blue Origin впервые отправит людей в космос 20 июля

Blue Origin / youtube.com

Космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса намерена впервые отправить людей в космос 20 июля 2021 года. Речь идет о суборбитальном полете в капсуле Blue Origin, запущенной при помощи многоразовой ракеты-носителя New Shepard. Компания объявила о первом полете капсулы в 60-ю годовщину полета в космос первого американского астронавта - Алана Шепарда, в честь которого названа ракета Blue Origin.

Напомним, Blue Origin испытывает ракету New Shepard и капсулы для полетов космических туристов с 2015 года, и к настоящему времени компания провела 15 испытательных пусков. Заявленные сроки первого полета капсулы с пассажирами при этом неоднократно переносились. Обновленная капсула Blue Origin рассчитана на шесть посадочных мест (одно из них во время испытательных запусков занимал манекен по имени Скайуокер) и оснащена системами терморегуляции, связи, акустики и панелями индикации для пассажиров.

Отработанная в ходе испытаний схема полета продолжительностью 10 минут предусматривает взлет ракеты на несколько десятков километров. Затем капсула с пассажирами отделяется от ракеты и еще некоторое время набирает высоту, ненадолго пересекая так называемую линию Кармана (условная граница космоса на высоте 100 километров). Пассажиры в течение нескольких минут смогут испытать невесомость, а затем капсула начнет снижение и совершит мягкую посадку при помощи парашютов. Ракета также вернется на Землю и совершит посадку при помощи двигателей. И капсулы, и ракеты Blue Origin предназначены для многоразового использования.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg — Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

В Blue Origin пока не уточнили, кто займет пять мест в первом полете капсулы с людьми (возможно, это будут сотрудники Blue Origin), но один билет на этот "рейс" компания решила продать на аукционе, который будет проходить на сайте Blue Origin в три этапа, пишет N+1 . С 5 по 19 мая аукцион пройдет в закрытом режиме: любой желающий сможет поставить любую сумму, не зная при этом, сколько готовы заплатить другие участники. С 19 мая ставки станут видны - желающим продолжить борьбу за билет придется повышать ставки. Наконец, 12 июня компания проведет третий этап аукциона в прямом эфире и определит победителя. Деньги туриста передадут некоммерческой организации Club for the Future, которую Blue Origin основала в 2019 году для вовлечения детей и подростков в изучение инженерных наук и бизнеса в области космонавтики.

Как пишет The Verge , в правилах аукциона указано, что попасть на борт капсулы сможет человек весом от 50 до 101 килограмма и ростом от 152 до 193 сантиметров. Перегрузка во время полета может составить до 3g (втрое больше веса) во время взлета и до 5,5g в момент входа в атмосферу.

Разработкой кораблей для суборбитальных туристических полетов занимаются и другие компании. Так, компания Virgin Galactic уже около 20 лет разрабатывает космопланы. Начать коммерческие полеты, в ходе которых космоплан будет стартовать с самолета-носителя, а затем подниматься на высоту более 80 километров, компания планирует в следующем году.