Компания Blue Origin впервые отправит людей в космос 20 июля
Blue Origin / youtube.com
Компания Blue Origin впервые отправит людей в космос 20 июля
 
 
 
Компания Blue Origin впервые отправит людей в космос 20 июля
Blue Origin / youtube.com

Космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса намерена впервые отправить людей в космос 20 июля 2021 года. Речь идет о суборбитальном полете в капсуле Blue Origin, запущенной при помощи многоразовой ракеты-носителя New Shepard. Компания объявила о первом полете капсулы в 60-ю годовщину полета в космос первого американского астронавта - Алана Шепарда, в честь которого названа ракета Blue Origin.

Напомним, Blue Origin испытывает ракету New Shepard и капсулы для полетов космических туристов с 2015 года, и к настоящему времени компания провела 15 испытательных пусков. Заявленные сроки первого полета капсулы с пассажирами при этом неоднократно переносились. Обновленная капсула Blue Origin рассчитана на шесть посадочных мест (одно из них во время испытательных запусков занимал манекен по имени Скайуокер) и оснащена системами терморегуляции, связи, акустики и панелями индикации для пассажиров.

Отработанная в ходе испытаний схема полета продолжительностью 10 минут предусматривает взлет ракеты на несколько десятков километров. Затем капсула с пассажирами отделяется от ракеты и еще некоторое время набирает высоту, ненадолго пересекая так называемую линию Кармана (условная граница космоса на высоте 100 километров). Пассажиры в течение нескольких минут смогут испытать невесомость, а затем капсула начнет снижение и совершит мягкую посадку при помощи парашютов. Ракета также вернется на Землю и совершит посадку при помощи двигателей. И капсулы, и ракеты Blue Origin предназначены для многоразового использования.

В Blue Origin пока не уточнили, кто займет пять мест в первом полете капсулы с людьми (возможно, это будут сотрудники Blue Origin), но один билет на этот "рейс" компания решила продать на аукционе, который будет проходить на сайте Blue Origin в три этапа, пишет N+1. С 5 по 19 мая аукцион пройдет в закрытом режиме: любой желающий сможет поставить любую сумму, не зная при этом, сколько готовы заплатить другие участники. С 19 мая ставки станут видны - желающим продолжить борьбу за билет придется повышать ставки. Наконец, 12 июня компания проведет третий этап аукциона в прямом эфире и определит победителя. Деньги туриста передадут некоммерческой организации Club for the Future, которую Blue Origin основала в 2019 году для вовлечения детей и подростков в изучение инженерных наук и бизнеса в области космонавтики.

Как пишет The Verge, в правилах аукциона указано, что попасть на борт капсулы сможет человек весом от 50 до 101 килограмма и ростом от 152 до 193 сантиметров. Перегрузка во время полета может составить до 3g (втрое больше веса) во время взлета и до 5,5g в момент входа в атмосферу.

Разработкой кораблей для суборбитальных туристических полетов занимаются и другие компании. Так, компания Virgin Galactic уже около 20 лет разрабатывает космопланы. Начать коммерческие полеты, в ходе которых космоплан будет стартовать с самолета-носителя, а затем подниматься на высоту более 80 километров, компания планирует в следующем году.

Российская компания "КосмоКурс" намеревалась отправлять туристов в космос по той же схеме, что и Blue Origin, но недавно компания закрылась из-за бюрократических трудностей, не сумев согласовать строительство частного космодрома в Нижегородской области.