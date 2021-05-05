МВД России к ноябрю 2022 года получит программу "Зеркало (Верблюд)", позволяющую выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с помощью нейронных сетей - дипфейков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую закупку МВД.

Разработкой программы в рамках научно-исследовательской работы "Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей" займется АО "Научно-промышленная компания "Высокие технологии и стратегические системы". Стоимость заключенного в марте контракта составила 3,55 млн рублей.

В МВД считают, что разработка повысит уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований. Ранее в ведомстве отмечали, что с помощью дипфейков можно подставить неугодного человека, вставив его изображение на видео, на котором совершается аморальный поступок или преступление. Этой технологией также могут воспользоваться телефонные мошенники, поэтому правоохранителям требуются средства для выявления дипфейков.

Власти разных страх уже борются с дипфейками на законодательном уровне. Так, в штате Калифорния запрещено использовать подмену лиц в предвыборных роликах, а власти Китая ввели уголовное наказание за использование дипфейков без надлежащей маркировки.

Технологию также можно использовать и в развлекательных целях. Так, в прошлом году популярность обрел дипфейк, на котором глава компании SpaceX Илон Маск исполняет песню "Трава у дома" советской группы "Земляне".