Компании Google и Facebook могут быть оштрафованы в России еще на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, а компании Twitter за аналогичное нарушение грозит штраф в 24 млн рублей. Такие штрафы может назначить мировой суд, куда поступили составленные Роскомнадзором административные протоколы в отношении интернет-компаний.

"В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов", - сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке Москвы, напомнив, что по каждому протоколу компаниям грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Дата рассмотрения этих дел пока не назначена.

Напомним, 2 апреля мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в январских несанкционированных акциях.

Всего компанию тогда оштрафовали по трем составленным Роскомнадзором протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Штрафы по ним составили 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей соответственно. Компания обжаловала эти решения. Протоколы за неудаление призывов на акции протеста ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram, но суд их пока не рассмотрел. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok, а соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" получили штрафы в 1,5 млн и 4 млн рублей соответственно.

Напомним, 30 января Роскомнадзор разослал руководству соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" письма с требованием явиться в ведомство для "разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях". Тогда в ведомстве напомнили, что новая статья КоАП (13.41) предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - отметили тогда в Роскомнадзоре.

За день до рассылки писем в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные и российские соцсети "приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". 27 января ведомство заявило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube будут оштрафованы за неудаление 170 "противоправных призывов" к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах, вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора. Речь идет о прошедших во многих городах акциях в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.