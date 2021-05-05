Защищенный мессенджер Signal запустил в Instagram таргетированные рекламные объявлений, в которых рассказывалось, какие данные пользователей собирает владеющая Instagram соцсеть Facebook. О результатах этого быстро завершившегося эксперимента рассказывается в блоге Signal.

Каждый пользователь видел в объявлениях некоторые личные данные о себе, которые собирает соцсеть и продает к ним доступ. Например, данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах, пишет TJ . "Вы видите это объявление, потому что работаете учителем, и, что важнее, потому вы Лев и одиноки. Это объявление использует данные о местоположении и определило, что вы находитесь в Москве", - говорилось в одном из объявлений.

Signal создал рекламу для Инстаграма, демонстрирующую пользователям досье, собранное на них Фейсбуком.

Фейсбук рекламу забанил. https://t.co/WAP78umuzM pic.twitter.com/sASalTGU7R — Andrey М. (@beyond_2000) May 4, 2021

Вскоре все подобные объявления были удалены, а рекламный аккаунт Signal заблокировали. "То, как работает большая часть интернета сегодня, можно было бы считать недопустимым, если переводить в понятные аналоги из реального мира. Но система сохраняется, потому что невидима", - отметил глава отдела коммуникаций Signal Джун Харада.

Напомним, в конце апреля компания Apple выпустила пользовательские версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Одним из главных нововведений в них стала система, позволяющая пользователям разрешать или запрещать приложениям на смартфонах и планшетах собирать их данные в рекламных целях. В Apple отметили, что многие компании собирают большой объем данных для создания профилей пользователей. Эти сведения могут использоваться для показа таргетированной рекламы или продажи другим компаниях. В Apple считают, что пользователи должны иметь возможность запретить сбор данных для каждого приложения.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что изменения в iOS ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения ее результатов. Соцсеть также предупредила своих партнеров о возможном снижении эффективности рекламы. После обновления iOS и iPadOS в приложениях Facebook и Instagram появились уведомления, в которых говорилось, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными.