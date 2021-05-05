Бывший президент США Дональд Трамп запустил "собственную соцсеть", которая была анонсирована в марте этого года

Trump White House Archived / Flickr.com После беспорядков в Вашингтоне 6 января, участники которых попытались сорвать процедуру утверждения результатов президентских выборов, сервис микроблогов Twitter принял решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа. Многие другие соцсети и сервисы, включая YouTube, Facebook и Instagram тогда также заблокировали учетные записи Трампа

Blink O'fanaye / Flickr.com

Бывший президент США Дональд Трамп запустил "собственную соцсеть", которая была анонсирована в марте этого года. Вопреки ожиданиям это оказался простой блог , в котором читатели не могут оставить комментарии под постами Трампа.

Как пишет The Verge , блог встроен в сайт Трампа, а его оформление немного напоминает сервис микроблогов Twitter. Пользователи могут подписаться на уведомления о новых публикациях. Посты также можно лайкать, но пока что эта функция, судя по всему, не работает. Наконец, публикациями из блога можно делиться в Twitter и Facebook, но репосты в Twitter пока что тоже не работают.

После запуска в блоге Трампа были доступны несколько записей, в последней из которых бывший президент рекламировал новый блог, называя его местом для свободного и безопасного общения. Однако на момент написания новости в блоге не отображается ни одной записи.

Trump's new platform looks a lot like, what would you call it, a bloghttps://t.co/3hT3dpo8IV pic.twitter.com/Tsmhg9pKIU — Bill Grueskin (@BGrueskin) May 4, 2021

О скором запуске соцсети Трампа в марте рассказал старший советник экс-президента Джейсон Миллер. "Я думаю, что она станет самой крутой среди соцсетей, она полностью поменяет правила игры, и все будут ждать и смотреть, что же делает Трамп", - сообщил тогда Миллер, оценив число ее пользователей Миллер в "десятки миллионов" человек. После запуска блога Миллер сообщил Fox News , что блог не является соцсетью и пообещал в скором будущем поделиться новостями об этом проекте.

Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января, участники которых попытались сорвать процедуру утверждения результатов президентских выборов, сервис микроблогов Twitter принял решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа. Многие другие соцсети и сервисы, включая YouTube, Facebook и Instagram тогда также заблокировали учетные записи Трампа. 5 мая наблюдательный совет Facebook может принять решение об отмене блокировки Трампа в соцсети и принадлежащих ей сервисах.

Комментируя блокировку микроблога Трампа, глава Twitter Джек Дорси назвал это решение правильным, поскольку администрация соцсети опасалась за безопасность людей. Также Дорси напомнил, что в Сети существуют и другие площадки, на которые могут перейти недовольные правилами Twitter пользователи, однако в случае с Трампом реакция площадок неожиданно оказалась единодушной. Дорси также признал, что блокировка пользователей за некоторыми исключениями означает неумение поддержать здоровую дискуссию.

"Я не праздную блокировку Трампа и не горжусь этим, а также тем, что мы оказались в такой ситуации. Мы пошли на это после четкого предупреждения и приняли решение на основании лучшей информации, что у нас была, об угрозах физической безопасности в твиттере и за его пределами. Было ли это правильно? Я полагаю, это было правильным решением для Twitter. Мы столкнулись с исключительными и неприемлемыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить усилия на том, чтобы обеспечить общественную безопасность", - написал Дорси в январе.