Надзорный совет Facebook не стал оспаривать решение о блокировке Дональда Трампа на платформах соцсети, но осудил бессрочность блокировки

Trump White House Archived / flickr.com

Независимый надзорный совет соцсети Facebook не стал оспаривать блокировку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) после январских беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в решении совета.

В то же время совет выступил против бессрочного характера блокировки и призвал Facebook пересмотреть это решение в течение ближайших шести месяцев, чтобы наказание для Трампа было сопоставимо с наказаниями других пользователей платформы. Таким образом, заключение совета дало Трампу потенциальную возможность вернуться в Facebook и Instagram, но окончательное решение по этому вопросу остается за Facebook. В компании заявили, что пока аккаунты Трампа на принадлежащих Facebook платформах остаются заблокированными, пишет The Verge .

"Хотя надзорный совет не потребовал немедленно восстановить аккаунты Трампа, он также не определил продолжительность штрафных мер. Вместо этого он подверг критике открытый характер блокировки, назвав ее "неопределенной и не опирающейся на стандарты", а также настоял, чтобы мы пересмотрели нашу реакцию. Мы изучим решение совета и определим действия, которые будут пропорциональными и понятными. Тем временем аккаунты Трампа останутся заблокированными", - приводит ТАСС заявление Facebook.

Отметим, незадолго до публикации решения надзорного совета Дональд Трамп запустил блог на своей сайте. Функционал блога позволяет делиться публикациями экс-президента в Twitter и Facebook.

Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января, участники которых попытались сорвать процедуру утверждения результатов президентских выборов, сервис микроблогов Twitter принял решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа. Многие другие соцсети и сервисы, включая YouTube, Facebook и Instagram тогда также заблокировали учетные записи Трампа. Вскоре после этого, Facebook обратилась в надзорный совет с просьбой рассмотреть ситуацию с блокировкой аккаунтов Трампа.

В решении совета отмечается, что публикации Трампа в Facebook, размещенные 6 января, поспособствовали насилию. "На момент публикации существовал очевидный риск насилия и его слова в поддержку участников беспорядков легитимизировали их насильственные действия", - говорится в решении.

Facebook анонсировала создание надзорного совета, который смог бы разбирать спорные случаи модерации контента в социальной сети, осенью 2018 года. Затем компания обнародовала несколько документов, регулирующих деятельность совета, а в мае 2020 года объявила имена первых 20 членов совета.

Совет возглавили четыре сопредседателя: бывшая премьер-министр Дании и глава организации Save the Children Хелле Торнинг-Шмит, профессор юридического факультета Колумбийского университета Джамаль Грин, бывший судья федерального окружного суда США, профессор Стэнфордской школы права Майкл МакКоннелл и бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека, декан юридического факультета Андского университета в Колумбии Каталина Ботеро Марино. Членами совета стали экс-министр юстиции Израиля Эми Палмор, лауреат Нобелевской премии мира Тавакуль Карман, бывший главный редактор The Guardian Алан Расбриджер, кенийский правозащитник Майна Киай и другие эксперты.

"Совет призван защищать свободу самовыражения путем принятия принципиальных независимых решений по важным единицам контента, которые Facebook обязуется выполнять, а также [давать] рекомендации изменений политик Facebook в отношении контента", - сообщили тогда в Facebook. Сейчас в совете числится 19 членов.

Хотя решения совета не носят обязательного характера для Facebook, соцсеть до сих пор прислушивалась к рекомендациям совета по итогам рассмотрения жалоб отдельных пользователей соцсети на модерацию.