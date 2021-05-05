Надзорный совет Facebook не стал оспаривать решение о блокировке Дональда Трампа на платформах соцсети, но осудил бессрочность блокировки

Независимый надзорный совет соцсети Facebook не стал оспаривать блокировку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) после январских беспорядков в Вашингтоне. Об этом говорится в решении совета.
В то же время совет выступил против бессрочного характера блокировки и призвал Facebook пересмотреть это решение в течение ближайших шести месяцев, чтобы наказание для Трампа было сопоставимо с наказаниями других пользователей платформы. Таким образом, заключение совета дало Трампу потенциальную возможность вернуться в Facebook и Instagram, но окончательное решение по этому вопросу остается за Facebook. В компании заявили, что пока аккаунты Трампа на принадлежащих Facebook платформах остаются заблокированными, пишет The Verge.
"Хотя надзорный совет не потребовал немедленно восстановить аккаунты Трампа, он также не определил продолжительность штрафных мер. Вместо этого он подверг критике открытый характер блокировки, назвав ее "неопределенной и не опирающейся на стандарты", а также настоял, чтобы мы пересмотрели нашу реакцию. Мы изучим решение совета и определим действия, которые будут пропорциональными и понятными. Тем временем аккаунты Трампа останутся заблокированными", - приводит ТАСС заявление Facebook.
Отметим, незадолго до публикации решения надзорного совета Дональд Трамп запустил блог на своей сайте. Функционал блога позволяет делиться публикациями экс-президента в Twitter и Facebook.
Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января, участники которых попытались сорвать процедуру утверждения результатов президентских выборов, сервис микроблогов Twitter принял решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа. Многие другие соцсети и сервисы, включая YouTube, Facebook и Instagram тогда также заблокировали учетные записи Трампа. Вскоре после этого, Facebook обратилась в надзорный совет с просьбой рассмотреть ситуацию с блокировкой аккаунтов Трампа.
В решении совета отмечается, что публикации Трампа в Facebook, размещенные 6 января, поспособствовали насилию. "На момент публикации существовал очевидный риск насилия и его слова в поддержку участников беспорядков легитимизировали их насильственные действия", - говорится в решении.
Facebook анонсировала создание надзорного совета, который смог бы разбирать спорные случаи модерации контента в социальной сети, осенью 2018 года. Затем компания обнародовала несколько документов, регулирующих деятельность совета, а в мае 2020 года объявила имена первых 20 членов совета.
Совет возглавили четыре сопредседателя: бывшая премьер-министр Дании и глава организации Save the Children Хелле Торнинг-Шмит, профессор юридического факультета Колумбийского университета Джамаль Грин, бывший судья федерального окружного суда США, профессор Стэнфордской школы права Майкл МакКоннелл и бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека, декан юридического факультета Андского университета в Колумбии Каталина Ботеро Марино. Членами совета стали экс-министр юстиции Израиля Эми Палмор, лауреат Нобелевской премии мира Тавакуль Карман, бывший главный редактор The Guardian Алан Расбриджер, кенийский правозащитник Майна Киай и другие эксперты.
"Совет призван защищать свободу самовыражения путем принятия принципиальных независимых решений по важным единицам контента, которые Facebook обязуется выполнять, а также [давать] рекомендации изменений политик Facebook в отношении контента", - сообщили тогда в Facebook. Сейчас в совете числится 19 членов.
Хотя решения совета не носят обязательного характера для Facebook, соцсеть до сих пор прислушивалась к рекомендациям совета по итогам рассмотрения жалоб отдельных пользователей соцсети на модерацию.