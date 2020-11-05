Китайская компания DJI официально представила компактный складывающийся дрон DJI Mini 2, который отличается выдающимися характеристиками при сравнительно небольшой цене.

Как пишет The Verge, новый дрон DJI очень похож на представленный в прошлом году квадрокоптер Mavic Mini. Как и предшественник, складной Mini 2 весит 249 граммов - это означает, что его не требуется регистрировать в США и России.

DJI Mini 2 работает в паре с таким же пультом, что и более дорогой дрон Mavic Air 2 и имеет базовую систему для избегания столкновений с препятствиями. В характеристиках указано что компактный квадрокоптер может находиться в воздухе до 31 минуты, а его максимальная скорость составляет 57,6 километра в час. Также дрон может летать при ветре, дующем со скоростью 10,7 метра в секунду (38,6 километра в час). Помимо этого, дрон получил поддержку технологии OcuSync 2, которая обеспечивает беспроводную передачу видео на расстоянии до 10 километров от пульта.

Что же касается возможностей встроенной камеры DJI Mini 2 то она позволяет снимать видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду и FullHD-видео с частотой 60 кадров в секунду, а также делать фотографии в формате RAW.

Стоимость нового дрона DJI составляет 449 долларов США за версию с пультом управления и одним аккумулятором. Версия с тремя батареями, зарядным хабом для них и кейсом для дрона обойдется в 599 долларов. Mini 2 уже доступен для заказа.