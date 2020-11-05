Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву внести в КоАП норму о штрафах за цензуру в размере от 10 млн рублей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ в размере от 10 млн рублей. Письмо с таким предложением направил главе ведомства Максуту Шадаеву директор АППСИМ Владимир Зыков, передает РИА "Новости".

По данным Роскомнадзора, в настоящее время Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, включая РИА "Новости" и RT. Так, Twitter ранее начал помечать аккаунты, связанные с государством, и ввел для них определенные ограничения. Такие учетные записи или их твиты не включаются в списки рекомендованных, а администраторы таких аккаунтов не могут размещать в Twitter рекламные объявления.

Статья 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации") в нынешней редакции гласит, что максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет 10 тыс. рублей.

"В АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить "на иностранных юридических лиц наложение штрафа от десяти миллионов рублей до одного процента международной выручки", - гласит письмо. К цензуре Зыков предложил относить любые действия с контентом и аккаунтами, включая добавление дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.

Также в ассоциации выступили с предложением защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп). Для этого, по мнению Зыкова, в России нужно принять закон "О блогерах", который даст возможность добровольно регистрироваться в таком качестве, получая права и обязанности, схожие со СМИ, а также защиту от цензуры иностранных платформ".

"В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 млн рублей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям", - добавил Зыков.

Отметим, что на сайте АППСИМ нет списка членов ассоциации, но указано, что к ней могут присоединиться владельцы или представители "пабликов, групп, каналов", число подписчиков которых превышает 100 тыс. человек.