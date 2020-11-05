Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков "Отечественный софт" и "Руссофт", а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет производителей и ритейлеров электроники, включая Apple) попросили Минцифры не поддерживать законопроект о магазинах приложений. Об этом говорится в письме представителей отрасли, направленном директору департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрию Никитину. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в начале сентября первым заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия" Федотом Тумусовым. Документ гласит, что владелец или правообладатель операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса. Установку сторонних магазинов приложений сейчас допускает компания Google, владеющая ОС Android, тогда как на устройства Apple установить сторонний магазин iOS-приложений нельзя. Пользователи iPhone могут загружать приложения только из магазина App Store, а в случае удаления той или иной программы из магазина установить ее на iPhone или iPad становится невозможно.

Также в законопроекте говорится, что при продаже лицензии или подписки на размещенный в магазине цифровой продукт, а также при совершении любых покупок внутри приложения, владелец маркетплейса может взимать комиссию, но не более 20% от цены без НДС. Если владелец магазина приложений установит максимальный размер комиссии, закон обяжет его ежеквартально отчислять треть дохода с продаж на территории России в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий.

По мнению авторов обращения в Минцифры, законопроект Тумусова навязывает компаниям условия договора со стороны государства, что противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.

"Маркетплейсы и бизнес-практика вокруг них во многом порождение новой цифровой экономики, которую Россия только выстраивает. Резкое изменение сложившихся правил игры может привести к уходу из России крупных мировых игроков, которые не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям", - говорится в письме.

"Проблема в том, что иностранные маркетплейсы берут поборы с российских IT-компаний, и от этого нужно избавляться. Об этой ситуации я сначала узнал из канала Павла Дурова (основатель мессенджера Telegram. - Прим. NEWSru.com), а потом проконсультировался с людьми с рынка информационных технологий. Я не специалист, они мне подробно рассказали об этой проблеме, и мы с ними подготовили законопроект", - сообщил Тумусов, отметив, что законопроект планируется доработать ко второму чтению.

По словам коммерческого директора MobileUp Александра Маслова, законопроект Тумусова выглядит как очередная попытка начать регулировать то, что этого не требует. В свою очередь директор компании 65apps Алексей Чувашов не исключил, что Apple может уйти с российского рынка в случае принятия законопроекта. В результате часть оставшихся без работы iOS-специалистов перейдет в западные компании, а российские разработчики мобильных продуктов переориентируются на западный рынок.

"После принятия закона о предустановке российского софта я уже не удивляюсь ничему. С другой стороны, в целом инициатива верная: мы видим, что в США и Евросоюзе появляются вопросы к обладателям магазинов цифровых приложений, к их цифровой и конкурентной политике", - напомнил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его мнению, властям нужно давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, но заниматься этим должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС) через механизмы законодательства о защите конкуренции.

Напомним, в настоящее время комиссия в App Store и Google Play составляет 30% от всех получаемых разработчиками приложений платежей. Эта ситуация вызывает недовольство у многих компаний, которые в последнее время активно критикуют Apple и Google за высокие комиссии. Работа магазина приложений Apple недавно стала предметом антимонопольного расследования Еврокомиссии. В США крупные IT-компании также обвиняют в монополизме.