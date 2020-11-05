Mehaniq / DepositPhotos Власти Турции оштрафовали Facebook, Twitter и другие соцсети за нарушение нового интернет-законодательства

Mehaniq / DepositPhotos

Власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за несоблюдение недавно принятого закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей на территории страны.

Как пишет "Коммерсант", сумма штрафа для каждой из компаний составляет 10 млн турецких лир (1,2 млн долларов). "Если в течение 30 дней после вынесения штрафа социальные сети все еще не уведомят турецкий регулятор о назначении своих представителей, то каждая из компаний будет оштрафована еще на 30 миллионов лир. Если данное требование будет нарушено, то власти запретят размещать рекламу в этих социальных сетях. Если после этого обязательства не будут выполнены в течение трех месяцев, то пропускная способность интернет-трафика для этих соцсетей будет снижена на 50%", - заявил замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян.

Если же компании устранят нарушения, то власти отменят ограничения на трафик, а штрафы снизятся на 75%, пишет "Роскомсвобода".

Закон, который ранее назвали возможной причиной закрытия турецкого офиса "Яндекса", вступил в силу 1 октября. Ранее он подвергся критике со стороны турецкой оппозиции и представителей ООН. Последние отмечали, что закон "еще больше подорвет право людей в Турции на свободу выражения мнений, на получение информации и на участие в общественной и политической жизни". Известно, что соцсеть Facebook не намерена выполнять требования этого закона.