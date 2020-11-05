Мессенджер WhatsApp, принадлежащий социальной сети Facebook, объявил о запуске режима, в котором переписка пользователей будет автоматически удаляться через несколько дней. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

"Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности. Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp. Когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Ваши беседы станут еще более неуловимыми и конфиденциальными. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ", - говорится в сообщении.

Выбор семидневного срока для хранения сообщений в WhatsApp объяснили тем, что считают его оптимальным для пользователей - в течение недели они смогут освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. "Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны", - привели пример в компании.

Новый режим станет доступен всем пользователям WhatsApp в течение ноября. Как уточняет The Verge, функция автоматического удаления будет действовать только в отношении сообщений и другого контента, отправленных после активации нового режима админом группы или одним собеседников в личном чате. Сохранить важные сообщения или картинки можно будет в виде скриншотов

Напомним, о том, что WhatsApp тестирует функцию отправки сообщений, которые будут автоматически удаляться по истечении определенного времени, стало известно осенью прошлого года.