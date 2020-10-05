Экспертный совет при Минцифре принял решение вернуть офисный пакет AlterOffice разработанный компанией "Алми партнер" в реестр российского программного обеспечения. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к ведомству, и председателя совета директоров компании Михаила Лебедева.

Напомним, об исключении пакета AlterOffice из реестра стало известно в ноябре прошлого года. Ранее эксперты нашли в этом продукте признаки клонирования зарубежного ПО LibreOffice. Дополнительная экспертиза, проведенная по решению экспертного совета, подтвердила предварительный вывод, и продукт был исключен из реестра. Однако в "Алми партнер" заявили о несогласии с этим решением.

"Это возмутительное использование административного ресурса в конкурентной борьбе, а также прямая коррупция при распределении бюджетных денег", - заявил в ноябре Михаил Лебедев. Он утверждал, что разработка полностью соответствует всем требованиям реестра, и обещал, что компания будет отстаивать свою позицию "во всех контролирующих органах". В сентябре Арбитражный суд Москвы признал незаконным исключение AlterOffice из реестра отечественного ПО.

По словам Лебедева, за год в компании доработали продукт, устранив все недостатки. В связи с этим эксперты одобрили вторую заявку на включение в реестр. В компании уточнили, что после внесения изменений уникальность офисного пакета выросла с 12% до 36%.

Однако эксперты полагают, что повторное добавление продукта в реестр может быть нарушением авторских прав. Так, свободная лицензия LibreOffice дает право использовать код, но при этом необходимо указывать копирайт, причем, даже если итоговый продукт получился уникальным на 90%. В противном случае разработчику может грозить судебное преследование со стороны международных организаций, занимающихся вопросами свободного программного обеспечения, пишет "Хабр".

Включение AlterOffice в реестр российского софта может создать прецедент, когда продукты на базе иностранного свободного программного обеспечения начнут признавать отечественной разработкой. Это может подорвать саму суть реестра, а продукты-клоны не смогут конкурировать с зарубежными оригиналами.

Реестр отечественного софта был создан в 2016 году. Сейчас при закупке программного обеспечения для госнужд заказчик обязан отдавать приоритет российским разработкам, включенным в реестр. Исключение составляют случаи, когда отечественное ПО с необходимыми характеристиками в России отсутствует. Ранее это требование касалось только госорганов, но в конце прошлого года госкомпании также обязали перейти на российский софт.