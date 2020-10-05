nasa.gov Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman, запущенный к Международной космической станции (МКС) при помощи ракеты-носителя Antares в ночь на 3 октября, успешно пристыковался к станции 5 октября. Об этом сообщили в NASA.

Стыковка корабля со станцией произошла в 15 часов 1 минуту по московскому времени. Перед этим корабль был захвачен роботизированным манипулятором Canadarm2, который затем подвел Cygnus к стыковочному шлюзу американского модуля Unity.

At 8:01am ET, the @NorthropGrumman #Cygnus spacecraft was successfully installed to the @Space_Station. Some of the products on board include:



???? Radish experiment

???? Cancer therapies

???? Space toilet

???? @felixandpaul VR camera

???? @EsteeLauder serum pic.twitter.com/ZpRSN5eHaO— NASA (@NASA) October 5, 2020

Корабль доставил на станцию свыше 3,5 тонны грузов, включая еду и вещи для членов экипажа, а также оборудование для МКС и научных экспериментов. Среди прочих грузов на борту корабля есть новый туалет для американского сегмента. Он на 65% меньше текущего аппарата, который, кстати, продолжат использовать вместе с новым. Кроме того, инженеры доработали его конструкцию с учетом отзывов женщин-астронавтов.

Также Cygnus доставил на станцию новый 3D-принтер компании Made in Space. Его планируется использовать для печати прекерамических полимерных заготовок с керамическими включениями, которые затем доставят на Землю и подвергнут термообработке, чтобы получить единые керамические лопатки турбин. Разработчики рассчитывают, что печать на орбите позволит создавать заготовки с меньшим количеством дефектов, а также без других недостатков, присущих производству на Земле из-за действия силы тяжести.

Помимо этого, список грузов включает экспериментальный аппарат для получения аммиака из мочевины и его переработки в смесь азота и воды. Такую технологию предлагается использовать для переработки отходов жизнедеятельности космонавтов во время длительных космических миссий. На борт Cygnus также загрузили косметическое средство от компании Estee Lauder, которая заплатила NASA 128 тыс. долларов за его рекламную съемку на борту станции в рамках программы NASA по коммерциализации американского сегмента МКС.

Эта миссия стала 15-ой по счету для корабля Cygnus. Из 14-ти предыдущих полетов неудачей закончился лишь один: в 2014 году из-за неполадок в работе первой ступени, ракета-носитель была уничтожена самоподрывом по команде оператора примерно через 10 секунд после запуска двигателей.