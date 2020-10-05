Попытка устранить таинственную утечку воздуха в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС) с помощью скотча не увенчалась успехом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей.

4 октября российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер по рекомендации специалистов с Земли заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле модуля: по одной из версий, утечка воздуха происходит из-за износа этих уплотнений. На ночь экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится стыковочный узел, для контроля давления.

Утром 5 октября после открытия люка Иванишин сообщил, что давление в отсеке составляло 617 миллиметров ртутного столба, тогда как накануне этот показатель составлял 732 миллиметра. Таким образом, за 13 часов давление снизилось на 115 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции. "Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.