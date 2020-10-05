NVIDIA / YouTube Nvidia представила платформу Maxine, улучшающую качество звонков при помощи искусственного интеллекта

NVIDIA / YouTube

Компания Nvidia представила платформу для разработчиков Nvidia Maxine, которая призвана исправить главные недостатки видеозвонков. Подробности о проекте приводит The Verge.

Платформа Maxine позволяет осуществлять видеозвонки с использованием облачных сервисов Nvidia, которые обрабатывают и улучшают видео при помощи искусственного интеллекта. В частности, алгоритмы позволяют изменить положение головы собеседника таким образом, чтобы его взгляд был направлен в камеру при сохранении мимики. Также функционал платформы позволяет уменьшить требования к качеству соединения для видеозвонков - система позволяет захватывать "ключевые точки на лице", а затем обрабатывает видео, повышая его качество перед передачей на устройство собеседника.

Демонстрационный видеоролик также показывает, что Nvidia Maxine поддерживает распознавание речи и перевод с иностранного языка в реальном времени, дает возможность создавать анимированные аватары и использовать качественные фоны. Наконец, алгоритмы могут заглушать фоновый шум, который мешает собеседникам общаться.

The Verge отмечает, что перечисленные функции не являются принципиально новыми, а некоторые из них уже используются другими компания в собственных сервисах видеозвонков, но в Nvidia рассчитывают на успех платформы Maxine. Для этого услугами платформы должны воспользоваться сторонние компании, для которых и была создана Maxine. Пока что в Nvidia не сообщили о партнерах, готовых внедрить Maxine в свои сервисы видеозвонков, уточнив лишь, что компания ведет переговоры с рядом потенциальных клиентов.

Напомним, в середине сентября Nvidia официально объявила о покупке у японской Softbank британского разработчика чипов для мобильных устройств ARM. После сделки стоимостью почти 40 млрд долларов, которую сперва должны одобрить регуляторы, ARM продолжит работу в качестве подразделения Nvidia, а штаб-квартира компании по-прежнему будет располагаться в Великобритании. Также ARM продолжит работать в рамках лицензионной модели, позволяя производителям смартфонов и других устройств, включая Apple, Samsung и Qualcomm, производить чипы с архитектурой ARM.