В октябре прошлого года компания Microsoft на презентации новых устройств линейки Surface продемонстрировала прототипы гибрида ноутбука и планшета Surface Neo и складывающегося смартфона с двумя экранами Surface Duo. И если смартфон Duo недавно вышел на рынок, став первым смартфоном Microsoft, выпущенным за несколько лет, то перспективы появления на рынке лэптопа Neo остаются туманными.

Напомним, показанный публике прототип Neo выглядел как ноутбук, оснащенный двумя дисплеями диагональю по 9 дюймов. Тогда же сообщалось, что Surface Neo также поддерживает специальную клавиатуру. Для активации ее достаточно поместить на один из экранов - устройство само распознает клавиатуру и активирует специальный режим для дисплея. Кроме того, в Microsoft отмечали, что устройство совместимо со стилусом Surface Pen, который крепится к крышке при помощи магнита.

Во время презентации в компании подчеркнули, что Surface Neo будет работать под управлением OC Windows 10X - эта версия Windows 10 была адаптирована для устройств с двумя экранами. Официальный анонс Windows 10X был намечен на весну этого года, но его отложили из-за проблем с производительностью при эмуляции 32-битных приложений, пишет Phone Arena.

По данным источников, теперь релиз Windows 10X может состояться весной 2021 года, но она все еще не будет готова к работе на устройства с двумя экранами. В связи с этим о сроках выхода на рынок Surface Neo пока остается только догадываться. О том, что устройство появится в продаже не скоро, говорит также тот факт, что Microsoft удалила со своего сайта страницу, посвященную Neo, а с YouTube-канала компании пропал демонстрационный ролик с ноутбуком.