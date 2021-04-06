Беспилотный летательный аппарат Ingenuity ("Находчивость"), доставленный на Марс в феврале, успешно пережил первую марсианскую ночь после того, как ровер Perseverance ("Настойчивость") установил беспилотник на намеченной стартовой площадке. Об этом сообщается в микроблоге Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA. Также Ingenuity прислал на Землю фотографию со своей бортовой камеры, сделанную сразу после отделения от ровера.

Установка аппарата массой 1,8 килограмма на грунт заняла несколько дней, а ночной холод на Марсе должен был стать для Ingenuity серьезным испытанием (по ночам температура на Марсе опускается до -90 градусов по Цельсию), но, к счастью, беспилотник выдержал его. Команда комиссии продолжает подготовку к первому полету Ingenuity, который состоится не ранее 11 апреля. Предполагается, что Ingenuity взлетит на три метра, а через 30 секунд сядет на поверхность Марса. В случае успеха этот полет станет первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

Safe & sound on the surface of Mars: the #MarsHelicopter, Ingenuity, has survived the first cold night on its own, a major milestone for the small rotorcraft because surface temps can plunge as low as -130 degrees F (-90 degrees C). https://t.co/IqrL757Peg pic.twitter.com/MkSe1UNLKG — NASA JPL (@NASAJPL) April 5, 2021

LIVE????

Join our Q&A with #MarsHelicopter experts for the latest updates on Ingenuity, the big milestones that were accomplished this weekend, and what you can expect next as we approach our first flight attempt. Let us know your Qs below or in the chat! https://t.co/BqLEvpqqCz pic.twitter.com/K9kfwfY3yB — NASA JPL (@NASAJPL) April 5, 2021

Программа тестирования Ingenuity предусматривает еще до четырех полетов, но инженеры определятся с деталями этих полетов только после анализа данных, полученных после первого испытания марсианского вертолета. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

В NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью более 2,5 тыс. оборотов в минуту.

Напомним, Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода.