Сервис MyHeritage расширил функционал алгоритма Deep Nostalgia, позволяющего "оживлять" фотографии родственников

postmodernstudio / DepositPhotos

Компания MyHeritage, владеющая одноименным онлайн-сервисом для поиска родственников и выстраивания генеалогического древа, расширила функционал запущенного в конце февраля нейросетевого алгоритма Deep Nostalgia , при помощи которого пользователи могут "оживить" фотографии своих родственников. О нововведения сообщается в блоге MyHeritage.

"Функция Deep Nostalgia использует несколько драйверов, подготовленных MyHeritage. Каждый драйвер представляет собой видео, состоящее из фиксированной последовательности движений и жестов. Deep Nostalgia может очень точно применить драйверы к лицу на вашей фотографии, создавая короткое видео, которым вы можете поделиться с друзьями и семьей. Драйвер руководит движениями в анимации, чтобы вы могли видеть, как ваши предки улыбаются, моргают и поворачивают головы", - говорится в описании работы функции.

В результате обработки загруженных пользователями фотографий алгоритм превращает снимки в короткие видео. Если ранее люди на снимках после обработки моргали, улыбались и слегка двигали головой, то теперь они могут посылать воздушные поцелуи, двигать головой в ритме танца, подмигивать, бросать сострадательный или благодарный взгляд, делать одобрительный кивок и отводить взгляд в сторону. Кроме того, разработчики внедрили разные виды улыбок, пишет TJ .

Чтобы воспользоваться базовыми возможностями Deep Nostalgia, необходимо иметь регистрацию на сайте MyHeritage и загрузить фотографию (при бесплатной подписке можно загрузить не более пяти фотографий). Новые анимации доступны только пользователям, оформившим платную подписку (129 долларов в год). В компании утверждают, что изображения не передаются третьим лицам.

В MyHeritage также сообщили, что за пять недель после запуска Deep Nostalgia пользователи "оживили" 72 млн фотографий.

Напомним, после запуска Deep Nostalgia алгоритм начали активно использовать для "оживления" фотографий и портретов известных людей, включая Ленина, Распутина и Наполеона.