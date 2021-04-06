Продажи смартфонов в России в первом квартале 2021 года выросли в денежном выражении на 27% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составили 153 млрд рублей. В то же время в натуральном выражении рынок сократился 11% - всего в России было продано 6,4 млн устройств. Об этом сообщили аналитики компании МТС.

Одной из главных причин заметного роста рынка в деньгах в компании назвали рост популярности смартфонов Apple. Так самым популярным смартфоном в России в январе-марте стал iPhone 11, а в целом продажи iPhone в России выросли в годовом выражении на 38%. Однако лидерство по количеству проданных устройств сохранила за собой компания Samsung, доля которой на рынке выросла с 23% до 33%. Далее идут Xiaomi (22%, +3 п.п.) и Apple (16%, +10 п.п.). В топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов также вошли Honor (9%) и Huawei (3%), передает ТАСС.

В денежном выражении Apple заняла 46% российского рынка, тогда как на долю Samsung пришлось 29% выручки, а на долю Xiaomi -12%. Остальные компании занимают не более 3% рынка.

Помимо iPhone 11, в пятерку самых покупаемых моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

Аналитики также отметили, что за год средняя стоимость купленного в России смартфона выросла на 43% и составила 24 тыс. рублей. Зафиксированный прирост этого показателя стал максимальным за всю историю рынка. "Рынок растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Продажи девайсов дороже 50 тыс. рублей увеличились на 58% в натуральном выражении", - добавили в МТС.

В то же время продажи устройств в сегменте до 10 тыс. рублей в первом квартале упали на 38%, а продажи в сегменте 10-20 тыс. рублей сократились на 6%.

Наконец, в исследовании МТС говорится, что пользователи стали более придирчиво выбирать смартфоны: среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Это объясняется тем, что все больше людей готовы купить более дорогой смартфон, если он прослужит дольше. Популярности более дорогих моделей способствуют и программы обмена устройств, а также возможность покупки в рассрочку.