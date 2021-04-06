Суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях

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Мировой суд Таганского района Москвы во вторник оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве в январе этого года.

"Мировой судебный участок Москвы N 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. В суде уточнили, что компанию оштрафовали за публикацию от 24 января.

Основанием для штрафа стал составленный Роскомнадзором протокол об административном правонарушении. На прошлой неделе по трем аналогичным протоколам суд на 8,9 млн рублей оштрафовал сервис микроблогов Twitter. Рассмотрение протоколов в отношении Telegram пройдет 12 апреля, а в отношении Facebook и Google - 4 мая. В марте штрафы за несвоевременное удаление призывов на митинги в размере 1,5 млн и 4 млн рублей были назначены соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" соответственно.

Напомним, 30 января Роскомнадзор разослал руководству соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" письма с требованием явиться в ведомство для "разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях". Тогда в ведомстве напомнили, что новая статья КоАП (13.41) предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - отметили тогда в Роскомнадзоре.

За день до рассылки писем в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные и российские соцсети "приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". 27 января ведомство заявило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube будут оштрафованы за неудаление 170 "противоправных призывов" к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах, вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора. Речь идет о прошедших во многих городах акциях в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.