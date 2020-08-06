Минобороны РФ Финансирование разработки ракет семейства "Ангара" увеличили в 1,7 раза

Минобороны РФ

Финансирование создания и испытаний ракет-носителей "Ангара" для космодрома Восточный увеличено в 1,7 раза (с 26,2 до 45,5 млрд рублей) на период до 2026 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы Роскосмоса.

Из материалов следует, что в 2015 году на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур" по созданию ракетного комплекса тяжелого класса на Восточном на период до 2025 года планировалось выделить 32,4 миллиарда рублей. В 2018 году запланированное финансирование сократили до 26,2 млрд рублей. На эти средства предполагалось разработать ракету "Ангара-А5" для Восточного и провести ее летные испытания. Теперь на ОКР "Амур" должны потратить 45,5 млрд рублей.

В апреле этого года стало известно, что "Роскосмос" хочет увеличить финансирование ОКР "Амур" до 65 млрд рублей. В пресс-службе госкорпорации тогда пояснили, что это связано с созданием модернизированной ракеты "Ангара-А5М", которая также будет использоваться для пилотируемых пусков.

В конце июня сообщалось, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 млрд рублей. Это втрое раза больше, чем у ее предшественника - ракеты-носителя "Протона-М". Такую разницу в Роскосмосе объясняли штучной сборкой ракеты "Ангара-А5" в двух городах (Москве и Омске). В госкорпорации утверждали, что при серийном производстве стоимость "Ангары-А5" приблизится к рыночной.

Напомним, "Ангара" представляет собой семейство модульных ракет, использующих в качестве топлива кислород и керосин. Семейство, разработка которого ведется с 90-х годов прошлого века, включает носители легкого класса "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2", среднего - "Ангара-А3", тяжелого - "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Первый пуск ракеты "Ангара-1.2" с макетом спутника состоялся с космодрома Плесецк в июле 2014 года по суборбитальной траектории. В декабре 2014 года с Плесецка был осуществлен первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. В ходе запланированного на этот год испытательного пуска ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" снова должна вывести на геостационарную орбиту макет спутника.

Что же касается коммерческих пусков "Ангары", то на сегодняшний день коммерческий заказ есть только на одну легкую ракету "Ангара-1.2" - она заказана Южной Кореей и должна отправиться на орбиту со спутником Kompsat-6 в конце 2021 года.

В феврале 2020 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что российские ракеты-носители "Ангара" остаются слишком дорогими для коммерческих пусков, и именно этим объясняется отсутствие спроса на запуски спутников при помощи этих ракет. "Основной вопрос, почему плохо продвигается "Ангара" на рынок: мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины, после этого машину можно выставлять на рынок", - сказал Варочко.

В апреле 2019 года стало известно, что в Роскосмосе отказались от разработки проекта ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3". "Ангара-А3" - ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту - те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре", - заявил тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уточнив, что российским предприятиям не нужно дублировать работу друг друга.