Canon стала жертвой вируса-вымогателя вслед за Garmin

Японская компания Canon стала жертвой вируса-вымогателя, атака которого привела к хищению данных и парализовала работу различных внутренних систем компании.

По данным издания BleepingComputer, атака началась еще в минувшие выходные и затронула свыше 20 доменов, принадлежащих компании, включая сайт Canon в США. В то же время глобальный, японский и российский сайты компании работают в штатном режиме.

Попавшее в распоряжение журналистов внутреннее письмо IT-отдела компании гласит, что Canon испытывает проблемы, затронувшие многие внутренние системы. Также издание получило частичный скриншот, который свидетельствует, что компания стала жертвой вируса-вымогателя Maze, который не только шифрует файлы и требует выкуп за восстановление доступа к ним, но и скачивает данные на серверы хакеров. Связавшиеся с BleepingComputer утверждают, что вирус скачал 10 ТБ данных Canon. Если компания не заплатит выкуп, эти файлы появятся в открытом доступе.

В Canon отказались от подробных комментариев, ограничившись заявлением о том, что специалисты изучают ситуацию, пишет The Verge.

Напомним, недавно вирус-вымогатель WastedLocker атаковал компанию Garmin. По слухам, для восстановления работы своих систем Garmin заплатила многомиллионный выкуп.

В конце июня в компании Symantec рассказали об особенностях вируса WastedLocker. Он блокирует работу серверов и требует выкуп за их разблокировку в размере от 0,5 до 10 млн долларов. Подтверждены попытки атак на 31 компанию, 8 из них входят в список 500 крупнейших коммерческих компаний США. В числе атакованных значатся 5 производственных, 4 IT-компании и несколько СМИ. Эксперты считают, что за вирусом WastedLocker стоит российская хакерская группировка Evil Corp.