"Сбербанк" планирует начать выпуск собственной криптовалюты. Речь идет о так называемых стейблкоинах - цифровых монетах с фиксированной рублевой стоимостью - для расчетов за цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщил "Ведомостям" директор дивизиона "Транзакционный бизнес" "Сбербанка" Сергей Попов.

Позднее представитель банка уточнил, что недавно принятый закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) позволяет организациям выпускать такие активы и обменивать их на другие ЦФА.

"Специалисты "Сбера" давно прорабатывают техническую и юридическую возможность выпуска Sbercoin как инструмента расчета, поэтому, несомненно, принятие закона о ЦФА станет триггером, значительно повышающим интенсивность работы по этому направлению", - отметил коммерческий директор блокчейн-разработчика Waves Enterprise Игорь Кузьмичев.

Сроки запуска криптовалюты "Сбербанка" не называются, но домен sbercoin в доменной зоне .ru был зарегистрирован еще в январе 2016 года, хотя и на частное лицо. Дата окончания его регистрации - 20 января 2021 года, отмечает CNews.

Напомним, 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий определение понятиям "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта". Закон, который вступит в силу 1 января 2021 года, признает цифровой валютой совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом закон запрещает использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг и рекламировать способы таких платежей. Цифровыми финансовыми активами в документе называются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Согласно закону, граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы (так называемые токены) в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках. Организовывать выпуск, покупку и продажу, а также учет цифровых активов можно будет при помощи специальных информационных систем.

Во время обсуждения проекта звучали инициативы запретить майнинг и в целом владение криптовалютами, однако в одобренной редакции закона ни административная, ни уголовная ответственность за операции с криптовалютами не предусмотрена. В осеннюю сессию Госдума должна будет рассмотреть отдельный законопроект о цифровых валютах, в котором правила обращения криптовалют для граждан и компаний будут описаны более детально.