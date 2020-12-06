6 декабря американская космическая компания SpaceX осуществила очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с многоразовым грузовым кораблем Dragon, который должен доставить припасы и оборудование на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция миссии CRS-21 велась на YouTube-канале SpaceX. Это первый запуск, в котором используется существенно обновленный корабль Dragon. Этот грузовой корабль был создан на основе пилотируемого корабля Crew Dragon, который, в свою очередь, базируется на грузовом Dragon первого поколения, но существенно отличается от прародителя.

Ракета-носитель с кораблем Dragon была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 19 часов 17 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (этот разгонный блок использовался в четвертый раз) прошло штатно, и примерно через восемь с половиной минут после запуска ступень приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом, SpaceX в 68-й раз удалось посадить первую ступень своей ракеты.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/cNL6t0LQ0g— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Корабль Dragon отстыковался от второй ступени Falcon 9 через 12 минут после старта. Его стыковка с МКС должна произойти в понедельник, 7 декабря.

Dragon separation confirmed; the spacecraft is on its way to the @space_station. Autonomous docking tomorrow at approximately 1:30 p.m. EST pic.twitter.com/NJhm7q7PP7— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

На борту корабля находится около 3 тонн различных грузов, включая припасы и грузы для членов экипажа, а также оборудование для станции и научных экспериментов. В числе прочих грузов корабль должен доставить воздушный шлюз Bishop Airlock, разработанный компанией Nanoracks, а также оборудование для экспериментов по биодобыче на образцах метеоритов с помощью микробов, способных выделять металлы и минералы в поверхностных слоях породы; по подсчету лейкоцитов в космосе; по исследованию реакции тканей сердца на лекарства в условиях микрогравитации; по исследованию различий в капиллярном течении, реакциях на поверхности раздела и процесса образования пузырьков во время затвердевания припоев в условиях микрогравитации.

Этот запуск стал 21-м в общей сложности и первым по счету в рамках второго контракта SpaceX с NASA на доставку грузов на МКС при помощи многоразовых кораблей Dragon. Из 20-ти запусков Dragon первой версии в рамках предыдущего контракта с NASA лишь один закончился неудачей - в 2015 году ракета-носитель Falcon 9, которая должна была вывести грузовой корабль на орбиту, разрушилась вскоре после старта.

Сейчас на борту МКС находится семь членов экипажа. Это астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути.