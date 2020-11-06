Во время анонса мобильной операционной системы iOS 14 на конференции WWDC в июне этого года компания Apple объявила что iOS 14 получит ряд инструментов для защиты приватности. Среди них были и так называемые "ярлыки конфиденциальности", обязывающие разработчиков приложений, указывать какие данные пользователя собирают их продукты и в каких целях они будут использоваться. Это касается данных, которые разработчики собирают как для себя, так и для партнеров.

Это нововведение не появилось в iOS 14 после выхода пользовательской версии OC в сентябре этого года, но теперь в Apple объявили, что предоставлять информацию о сборе данных для "ярлыков" разработчикам придется с 8 декабря.

Разработчики также должны будут постоянно обновлять информацию о типах собираемых данных. При этом им необязательно раскрывать подобные сведения, если собираемые данные не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения, пишет TJ.

После появления "ярлыков" разработчики лишатся доступа к идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики (IDFA) по умолчанию - им придется запрашивать у пользователей разрешение на доступ к идентификатору.

Сведения о собираемых программами данных будут доступны в магазинах приложений для iPhone и Mac, чтобы пользователи могли ознакомиться с этой информацией до скачивания и установки приложения, уточняет The Verge.

Отметим, что планы Apple сделать сбор данных приложениями более прозрачным для пользователей одобрили не все разработчики. Так, в августе соцсеть Facebook пожаловалась на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 и заявил, что это снизит эффективность рекламы, так как новые настройки не позволяют отслеживать пользователей в сторонних приложениях и на сайтах.