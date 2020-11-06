Соцсеть Facebook намерена разместить уведомление о результатах президентских выборов в США в лентах пользователей соцсети и принадлежащего ей сервиса Instagram. Об этом заявил представитель Facebook.

Как пишет The Verge, соцсеть намерена опубликовать уведомление, когда победителя назовут крупнейшие СМИ, которые следят за ходом подсчета голосов. Медиа называют победителя в каждом из штатов, когда аналитики приходят к выводу, что подсчет оставшихся бюллетеней не изменит расклад.

Уведомление Facebook будет отображаться в верхней части новостной ленты пользователей. В нем будет указано, что предполагаемый победитель выборов определился, и названо имя лидирующего кандидата. В число СМИ, на прогноз которых будет опираться соцсеть, вошли Reuters, ABC News, CBS News, Fox News, NBC News, CNN и Associated Press.

Facebook will announce presidential election result in Facebook and Instagram notifications https://t.co/BRAImxD6UI pic.twitter.com/Jz8zOQZdKs— The Verge (@verge) November 6, 2020

В соцсети добавили, что Facebook продолжает фиксировать появление недостоверных заявлений о подсчете голосов в нескольких ключевых штатах. Компания принимает ряд мер, чтобы ограничить распространение таких заявлений среди пользователей. Ранее стало известно, что Facebook удалила группу "Stop the Steal", в которой публиковались недостоверные материалы о якобы имевших место фальсификациях на выборах, а также призывы к насилию. В этой группе состояли около 300 тыс. пользователей.

Напомним, к настоящему времени активный подсчет голосов продолжается в шести штатах, где большинство медиа не назвали победителем. В результате подсчета бюллетеней, пришедших по почте, Джо Байден практически догнал Дональда Трампа в Пенсильвании и Джорджии - победа в этих штатах гарантирует Байдену уверенную победу на выборах.