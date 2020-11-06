Стремительный рост популярности компактных беспроводных наушников в последние несколько лет обернулся проблемой для железнодорожных компаний: пассажиры часто роняют наушники на рельсы в ожидании поезда на платформе, а поднять маленькое устройство с помощью обычных приспособлений.

Решением этой проблемы занялась компания Panasonic в сотрудничестве с японской железнодорожной компанией JR East, которая работает на восточном Хонсю. По данным перевозчика, только в июле-сентябре этого года пассажиры 950 раз роняли беспроводные наушники на пути на 78 железнодорожных станциях. Обычно сотрудники станций используют для подъема упавших предметов специальный захват на палке. Этот инструмент эффективен, если на рельсах лежит смартфон или головной убор, но такие щипцы плохо подходят для подъема маленьких наушников, которые лежат среди насыпанного между рельсами гравия, пишет The Verge.

В Panasonic предложили использовать в таких случаях похожее на пылесос устройство, которое притягивает наушники к всасывающим воздух трубкам. В настоящее время прототип проходит испытания на станции Ikebukuro на севере Токио, и первые результаты эксперимента показали его эффективность.

Japanese rail staff are dealing w/ a mighty problem. Earbuds falling onto tracks that are hard to pick up with current tools! But fear not. #jreast & #panasonic are creating a vacuum tool to simplify the job! Send us test video @jr_east_railway @panasonic https://t.co/GXUL3tdpOI pic.twitter.com/IroBSSxcMn— Mighty Trains (@MightyTrains) November 4, 2020