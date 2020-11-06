Американская космическая компания SpaceX в ночь на 6 ноября осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX. Ранее запуск этой миссии несколько раз переносился, а в начале октября старт ракеты был отменен за две секунды до назначенного времени из-за преждевременного открытия клапана в турбонасосных агрегатах двух двигателей первой ступени.

Ракета-носитель со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 2 часа 24 минуты по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в первый раз) прошло штатно, и через восемь с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/hd0IBPX3T5— SpaceX (@SpaceX) November 5, 2020

Через полтора часа после старта спутник GPS III SV04 был успешно выведен на расчетную орбиту.

Deployment of GPS III-4 confirmed pic.twitter.com/fCFJRcWMti— SpaceX (@SpaceX) November 6, 2020

Эта миссия стала третьей для SpaceX в рамках контракта с ВВС США по выводу новых спутников GPS и 76-ой по счету за все время существования системы GPS. Первый запуск спутника навигационной системы компания Илона Маска осуществила в конце 2018 года, а второй - в июне этого года. С учетом нового спутника общая численность группировки аппаратов системы GPS достигла 37 спутников с учетом пяти спутников, находящихся в резерве.