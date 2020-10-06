Госкорпорация Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) 5 октября заключили госконтракт на эскизное проектирование на создание ракетного комплекса и метановой ракеты-носителя среднего класса "Амур", которая будет многоразовой. На этот контракт впервые в истории претендовала частная компания, но предпочтение в итоге отдали РКЦ "Прогресс".

"Целью данной работы станет проектирование нового коммерчески ориентированного космического ракетного комплекса с ракетой-носителем, работающей на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Новая ракета будет иметь возвращаемую первую ступень и многоразовые жидкостные двигатели. Их разработка уже ведется в Конструкторском бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации "Роскосмос", г. Воронеж) с 2016 года", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

В Роскосмосе подчеркнули, что проект имеет максимальную коммерческую ориентированность, и разработка ведется под "заданную стоимость конечной пусковой услуги". Судя по опубликованной инфографике, эта стоимость составит 22 млн долларов. Предполагается, что ракета сможет выводить на опорную орбиту груз массой до 12,5 тонны в одноразовой версии и до 10,5 тонны с возвращением первой ступени. На первом этапе испытаний первая ступень будет рассчитана на 10 пусков. Приступить к летным испытаниям ракеты "Амур" планируется в 2026 году.

Подписан контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем #Амур - https://t.co/iBMsh6Wmsk



????????Первый пуск нашей многоразовой ракеты намечен на 2026 год

???????? Площадки для приземления ракеты поставят на берегу Охотского моря pic.twitter.com/RqUtT56Juj— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2020

"Ракета-носитель среднего класса "Амур" будет обладать рядом технических особенностей, наиболее полно отвечающим мировым тенденциям и требованиям разработчиков. В частности, в конструкции ракеты будет проработана возможность применения передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов, использование новых сплавов и др." - добавили в Роскосмосе.

Напомним, что единственной ракетой с многоразовой первой ступенью, которая используется для коммерческих запусков, является Falcon 9 компании SpaceX (а также созданная на ее базе сверхтяжелая ракета Falcon Heavy). Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал планы Роскосмоса в своем микроблоге. Он поприветствовал создание новой ракеты, назвав это шагом в правильном направлении, но отметил, что к 2026 году следует создать полностью многоразовую ракету, которая позволит еще больше сократить расходы на вывод полезной нагрузки на орбиту.