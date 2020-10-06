bedobedo / DepositPhotos Apple планирует представить новые iPhone 13 октября

bedobedo / DepositPhotos

Компания Apple официально объявила, что проведет следующую презентацию новых устройств 13 октября. По всей видимости, на ней Apple представит обновленные смартфоны iPhone.

Напомним, по сложившейся традиции, Apple презентует новые iPhone в начале сентября, а вскоре смартфоны появляются в продаже, но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в привычное расписание компании: в середине сентября Apple ограничилась демонстрацией нового поколения смарт-часов Watch и планшеты iPad. Решение компании отложить презентацию смартфонов связывали с проблемами, возникшими при производстве новых смартфонов из-за пандемии коронавируса.

Apple анонсировала дату новой осенней презентации, на которой должны показать iPhone 12. pic.twitter.com/JTbr4s2N8n— NEWTONLABS Pro (@newtonlabsby) October 6, 2020

По данным источников, в этом году Apple представит четыре флагманских смартфона линейки iPhone 12. Это будут два наследника iPhone 11 и обновленные версии топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Предполагается, что устройства получат поддержку сетей 5G и обновленный дизайн. Не исключено, что на этой презентации компания также может показать новые наушники, более компактную и доступную версию колонки HomePod, а также метки для поиска вещей AirTag и первые ПК Mac на базе ARM-процессоров собственного производства.