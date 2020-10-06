Ассоциация интернета вещей (АИВ) направила главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву письмо с просьбой дать производителям базовых станций, работающих на частотах 864-865 МГц, 866-868 МГц и 868,7-869,2 МГц (используются для интернета вещей, IoT), еще год на включение своей продукции в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Об этом пишет газета "Коммерсант".

Напомним, в конце 2018 Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение, согласно которому статус ТОРП для базовых станций необходим с 1 декабря 2020 года, чтобы использовать перечисленные частоты. При этом постановление правительства, в котором был прописан порядок включения в реестр ТОРП, было принято только в июле 2019 года.

"У производителей было всего два неполных года на разработку, тестирование, организацию выпуска, оформление документов на получение ТОРП и саму процедуру включения в реестр", - говорится в письме. Ситуацию дополнительно осложнила пандемия коронавируса: по мнению авторов письма, большинство производителей базовых станций не смогут получить статус ТОРП в назначенный срок, и тогда им придется уйти с рынка. Эта проблема среди прочего затронет только формирующийся рынок "умных" счетчиков, объем которого в ближайшие 10 лет, по некоторым оценкам, может достичь 100 млрд рублей.

К настоящему времени зарегистрировать свое оборудование в реестре ТОРП смогла только компания СРТ (бренд "Стриж"), 45% которой принадлежит Андрею Шипелову, еще 45% - Дмитрию Афанасенко, а оставшиеся 10% - Павлу Старюку. При этом до июля 2020 года 45% компании владел сын миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг. По словам источников "Коммерсанта" СРТ получила статус ТОРП без проволочек, тогда как заявки конкурирующих компаний отклонили по формальным причинам.

В СРТ не согласились с этим мнением. "Все участники рынка имели возможность проводить данную работу, но не стали этого делать. Сейчас мы видим, что другие участники рынка, в том числе и так называемая АИВ, которая продвигает решение иностранных производителей, пытаются отложить решение правительства", - сообщил представитель СРТ.

По мнению других участников рынка и экспертов, процедура включения в реестр ТОРП непрозрачна и излишне забюрократизирована. Так, глава одной из компаний заявил, что сотрудники месяцами готовят "огромные кипы документов", а затем компании получают отказы. "Мы прикладываем все усилия, но процедура долгая и непрозрачная. Регламент неясен, требования сформулированы нечетко, принцип работы комиссии, утверждающей статус, также вызывает вопросы", - согласился с этим мнением коммерческий директор компании "Вега Абсолют" Максим Каруля.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что подтверждение российского происхождения продукции стало не только способом защиты от импорта, но и инструментом конкурентной борьбы между российскими компаниями.

В Минцифры сообщили, что ведомство получило письмо и ожидает от АИВ материалы, обосновывающие необходимость переноса срока.