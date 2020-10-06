Эксцентричный основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи, ставший в последние годы апологетом криптовалют, был арестован в Испании и ожидает экстрадиции в США по обвинению Минюста в уклонении от уплаты налогов.

Как пишет The Verge, в видеоролике, посвященном криптовалютам и их преимуществам, опубликованном в январе 2019 года, Макафи заявил, что годами не платил налоги и не делает из этого секрета. Также он пообещал, что не позволит арестовать себя. В июле 2019 года Макафи, его супруга и еще три человека были арестованы властями Доминиканы по подозрению в перевозке крупнокалиберного оружия на яхте. Позднее они были отпущены.

В свежих материалах Минюста США говорится, что Джон Макафи уклонялся от уплаты налогов различными способами, в том числе используя имена других людей: он направлял платежи на банковские счета и криптовалютные кошельки, а также тратил средства на недвижимость, яхту и другие неназванные транспортные средства. Вся эта собственность не была зарегистрирована на его имя. Кроме того бизнесмена обвинили в умышленном непредставлении налоговых деклараций с 2014 по 2018 год. Если его вину признает суд, Макафи грозит до пяти лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов и до года за каждый эпизод непредоставления декларации.

Отметим, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала в суд на Макафи. Ведомство утверждает, что он не раскрыл сведения о платежах, полученных в 2018 году за рекламу ICO криптовалют в своем микроблоге. Речь идет о сумме свыше 23 млн долларов - эти деньги Макафи получил в криптовалютах.

Джон Макафи основал компанию McAfee в 1987 году и покинул ее через семь лет. В 2010 году корпорация Intel объявила о приобретении McAfee за 7,68 млрд долларов, а в 2014 году объявила о переименовании McAfee в Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. В апреле этого года Intel продала часть акций Intel Security, после чего компания была переименована обратно в McAfee.

В конце 2012 года Макафи проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре. Однако официального обвинения ему предъявлено не было. Полиция Белиза также подозревала Макафи в хранении и продаже оружия и нелицензированных медикаментов. После того как его вилла подверглась обыску, предприниматель был вынужден изменить внешность и эмигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.