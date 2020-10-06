Власти могут обязать производителей предустанавливать на все продаваемые в России персональные компьютеры отечественные операционные системы (ОС) и пакеты офисных программ. Такое предложение содержится в предварительном списке мер поддержки ИТ-отрасли, который Минцифры готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как пишет РБК, это перечень был сформирован из предложений участников рынка, которые Минцифры собирало около месяца. В общей сложности в него вошло около 100 предложений по 11 различным направлениям, включая здравоохранение, образование, дата-центры, информационную безопасность и т.д. По словам одного из источников, в итоговый документ из списка отберут 20-30 предложений.

Кто именно предложил предустанавливать на компьютеры российские ОС и офисные приложения, неизвестно (инициаторов всех идей не стали указывать в проекте, чтобы не оказывать влияние на мнение ведомств при рассмотрении инициатив). В описании этого пункта говорится, что из-за отсутствия подобного требования "не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами". Также в документе говорится, что обязанность устанавливать российскую ОС должно дать мотивацию разработчикам и снизить зависимость от иностранного софта.

По мнению гендиректора компании "Базальт СПО", которая разрабатывает ОС на базе Linux, Алексея Смирнова предположил, что эта инициатива стала развитием инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по предустановке отечественных приложений на ПК, смартфоны и телевизоры. После переноса из-за пандемии это требование должно вступить в силу 1 января 2021 года. При этом в ФАС заявили, что ведомство не участвует в обсуждении инициатив ИТ-отрасли.

В документе указано, что реализовать инициативу по предустановке ОС и приложений можно будет через год. Для этого необходимо будет внести соответствующие изменения в законодательство, но финансирования из бюджета реализация предложения не потребует. Пока неясно, войдет ли эта идея в итоговую версию плана поддержки отрасли.

Алексей Смирнов назвал требование о предустановке ОС чрезмерным. По его мнению, разумным выглядело бы требование к производителям обеспечить возможность покупки любого компьютера с отечественной ОС. "То есть покупатель должен иметь право потребовать, чтобы выбранный им для покупки компьютер ему продали с установленной отечественной ОС", - пояснил Смирнов.

В свою очередь представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов также считает предложенные требования избыточными. Он считает, что предустановка на ПК ОС отечественного производства не позволит производителям гарантировать стабильность и качество работы компьютера. Если производители будут устанавливать российскую ОС в дополнение к стандартной, то это приведет к перегрузке памяти и повышению стоимости компьютеров. "Нужно создавать условия по стимулированию российских компаний, финансовой и налоговой поддержке, это будет более эффективно, чем действовать такими топорными методами", - подытожил Гуськов.

Представитель компании Asus Кирилл Погорелов сообщил, что в случае вступления требования в силу в Asus готовы его выполнять. Он отметил, что Windows 10 позволяет установить две операционные системы на один накопитель через виртуальную машину. Гендиректор компании Acer в России Дмитрий Кравченко полагает, что предустановка российского софта не изменит потребительских и функциональных свойств продукции для пользователей, многие из которых уже покупают устройства с ОС на базе Linux, которая лежит в основе всех существующих российских операционных систем.