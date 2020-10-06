seewhatmitchsee / DepositPhotos Twitter подал иски к приставу, занимающемуся взысканием с компании штрафа в 4 млн рублей

seewhatmitchsee / DepositPhotos

Сервис микроблогов Twitter 1 октября подал иски в Пресненский и Мещанский районные суды Москвы. Как пишет "Коммерсант", предметом одного из исков является "оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя", а ответчиком в обоих случаях является судебный пристав-исполнитель Максим Думаков, который занимается исполнительным производством о невыплаченном штрафе Twitter в 4 млн рублей, назначенном за отказ перенести серверы с данными россиян на территорию России.

Напомним, в январе этого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Facebook и Twitter должны были выплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. Компании также могли выплатить его частями или попросить об отсрочке. При этом представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) заявили, что ведомство принимает "комплекс мер, направленных на исполнение требований" в отношении Twitter, а исковые заявления сервиса в ФССП пока не поступали. В Twitter не ответили на запрос издания, а связаться с Думаковым журналистам не удалось.

По мнению председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлева иски Twitter могут быть попыткой затянуть процесс. Он добавил, что компания могла увидеть в действиях пристава превышение полномочий, если тот в обход предусмотренных процедур наложил арест на товарные знаки и патенты или вынес постановление об исполнительном сборе, который составляет 7% от суммы штрафа за его неуплату.

"Twitter ведет себя как типичная американская корпорация. С одной стороны, демонстрирует имитацию деятельности, с другой - тянет время", - отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, сервису микроблогов и соцсети Facebook пока не грозит блокировка в России после неудачной попытки властей заблокировать мессенджер Telegram.

Не исключено, что власти будут оказывать давление на иностранные сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Так, на прошлой неделе депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить российским госкомпаниям покупать рекламу в Facebook и Twitter. Также сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике готовит законопроект, который предполагает замедление трафика ресурсов-нарушителей и повышение штрафов для таких компаний.