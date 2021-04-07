В России заработал генеалогический онлайн-cервис Familio для самостоятельного поиска предков и родственников

amilio.org

В России заработал новый генеалогический онлайн-сервис Familio. Это самый большой цифровой генеалогический проект, в котором собрано более 10 млн страниц архивной информации. Familio связывает между собой данные из российских архивов и одновременно является платформой для хранения пользователями собственного контента.

Алгоритм, специально разработанный для сервиса, позволяет самостоятельно искать предков и родственников, а также заводить собственные страницы для сохранения биографической информации. Зарегистрированные пользователи могут, создавая страницы людей, связывать их родством друг с другом, привязывать к населенным пунктам на карте и общаться с другими пользователями. Сервис учитывает как существующие населенные пункты, так и исчезнувшие с современной карты России - это значительно помогает в поиске предков.

Сервис Familio работает по принципу социальных сетей - чем больше пользователи создают страниц людей, чем больше выстраивают между ними связи, тем выше шансы у тех, кто ищет, найти новых родственников.

"Сервис помогает сохранять память, искать близких и родственников и делиться своими находками, - говорит Александр Воробьев, генеральный директор, историк-генеалог и один из сооснователей Familio. - Familio делает генеалогические поиски доступными и увлекательными, дает возможность узнать свою родословную и передать семейную память детям".

Основатели Familio - команда российских историков, генеалогов и краеведов - убеждены, что важна память о каждом человеке и современный подход к архивным данным в сочетании с цифровыми технологиями позволит сделать генеалогию понятной и прозрачной для пользователей.

Значительный вклад в сохранение традиций и знаний о предках вносят как специалисты-историки, краеведы и генеалоги, так и энтузиасты. Айдар Ахтариев, экономист, один из сооснователей проекта, посвятил поискам предков много лет и собрал в своем семейном древе более 6500 кровных родственников, проследив историю рода до XVII века. Сейчас родственники Айдара регулярно встречаются в Татарстане в деревне Малое Русаково Кайбицкого района, приезжая туда из разных городов России и мира.

Увлечение семейными поисками привело Ахтариева к идее и разработке первого российского генеалогического онлайн-сервиса Familio. По словам Ахтариева, "знание своего древа дает удовлетворение, что ты сохраняешь память. Когда находишь новую информацию - а с помощью нашего сервиса Familio это будет доступно каждому - чувствуешь себя немного Колумбом, открывшим Америку".

Как отмечают создатели проекта, сервис Familio полностью бесплатный. Возможно, позже появится и платный контент, но все, что взято из открытых источников или создано пользователями, будет в открытом доступе.

Полезные советы для начинающих поиск

1. Чтобы начать поиск, нужна минимальная отправная точки. В идеале надо знать ФИО родственника, дата рождения и место рождения. Поэтому для начала стоит поискать все старые документы, поговорить с пожилыми родственниками, чтобы узнать максимум информации о своих родителях, дедушках, бабушках и т.д.

2. Если человек родился до революции, надо делать запрос в региональный или местный архив. Условно говоря, Иван Иванович Иванов, родился 5 мая 1875 года в деревне Тириброво Александровского уезда Владимирской губернии. Этого достаточно, если место рождения уникальное, и в Александровском уезде не было нескольких деревень с таким названием. Из сохранившихся в архивах метрических книг можно узнать имена родителей Ивана Ивановича, а заодно и их возраст. Отталкиваясь от этого, следует сделать запрос на каждого о рождении.

3. В архивах дают справки в случае доказанного родства. Но это условие распространяется только на советский период.

4. Учитесь правильно формулировать запросы, чтобы не получать ответ: "Ничего не найдено". Запрашивать надо не человека, а конкретное дело и выписку из конкретного документа. Например, запись о рождении такого-то человека в метрической книге такого-то села такого-то уезда за такой-то год.