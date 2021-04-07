Борьба Роскомнадзора с запрещенным контентом в сервисе микроблогов Twitter докатилась до японского сегмента сервиса. Два художника из Японии, использующие Twitter под никами @LiquidMeatBenki и @QPLkbOJjss6UyVu вынуждены были удалить свои записи, получив от администрации Twitter уведомления о претензиях Роскомнадзора. На это обратил внимание IT-портал "Хабр" .

"На днях я получил предупреждение от Управления Российской Федерации по телекоммуникациям, информационным технологиям и массовым коммуникациям (Роскомнадзор) через Twitter. Не игнорируйте это письмо, потому что после него профиль замораживают, если не выполнить просьбу об удалении контента. Предупреждение появляется всего один раз, и в течение трех дней аккаунт заморозят, если не удалить контент", - написал LiquidMeatBenki.

Обоим пользователям предложили удалить записи с рисунками, которые в Роскомнадзоре сочли детской порнографией. При этом в уведомлениях Twitter говорилось, что пользователи не обязаны подчиняться законам Российской Федерации, но по факту аккаунт QPLkbOJjss6UyVu был заморожен, поскольку автор не увидел сообщений от Twitter в установленный срок. Его учетную запись восстановили после удаления записей с рисунками. LiquidMeatBenki успел оперативно удалить рисунки.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах 10 марта. В первые сутки действия ведомства, судя по всему, стали причиной сбоев в работе сторонних сайтов и сервисов, однако в Роскомнадзоре проблем не заметили .

Решение замедлить работу Twitter в России в Роскомнадзоре объяснили тем, что сервис не удаляет запрещенную информацию по требованию ведомства. "По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметили в Роскомнадзоре 10 марта, добавив, что в Twitter также "демонстративно проигнорировали" требование удалить призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта. Также в ведомстве заявили о наличии оснований для полной блокировки Twitter в России. В середине марта стало известно , что ведомство требует от Twitter удалить аккаунты "МБХ медиа" и "Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы".

В конце марта в Роскомнадзоре назвали темпы удаления запрещенного контента из Twitter "неудовлетворительными". В ведомстве грозили заблокировать сервис в апреле, но 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить замедление работы Twitter до мая, поскольку сервис активизировал работу по удалению запрещенного контента.

Из последнего опубликованного отчета Twitter о запросах госорганов следует, что в первой половине 2020 года соцсеть получила 8949 запросов на удаление разнообразного контента от российских госорганов. Из них компания удовлетворила более 20%: 1437 твитов были скрыты для пользователей из России. Кроме того, в отношении 628 аккаунтов были предприняты некие меры в соответствии с правилами сервиса.

10 марта в Twitter заявили , что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и задушить публичное общение в Сети". "Нам известно, что работа Twitter в России замедляется широко и неизбирательно из-за опасений по поводу удаления контента", - отметили в компании. 5 апреля в Twitter сообщили , что компания ведет с Роскомнадзором "конструктивный диалог".

Отметим, что законность действий Роскомнадзора в отношении Twitter вызывает сомнения, поскольку формально в законодательстве не прописано замедление работы сайтов в качестве меры ограничения доступа, а российские суды до сих пор не выносили подобных решений.