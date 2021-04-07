Роскосмос показал ВИДЕО о подготовке миссии "Луна-25"

Роскосмос ТВ / youtube.com

Госкорпорация Роскосмос опубликована на своем YouTube-канале небольшой видеоролик, посвященный подготовке миссии "Луна-25". Запуск ракеты с исследовательским аппаратом этой миссии сейчас запланирован на октябрь этого года.

Основная посадочная зона "Луны-25" расположена севернее кратера Богуславского, а резервная находится юго-западнее кратера Манцини. Для успеха миссии "Луна-25" должна совершить посадку в один из этих районов в пределах эллипса 15 на 30 километров. Предполагается, что в рамках своей миссии российский аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. Он станет первым космическим аппаратом, который проведет исследования в полярной области спутника Земли. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны составляет не менее одного земного года.

Аппарат, подготовка которого к запуску продолжается в НПО им. Лавочкина получил восемь камер и девять научных приборов, включая детектор нейтронов и гамма-лучей, нейтронный детектор для изучения присутствия водорода в подповерхностных слоях, прибор для анализа образцов грунта, манипулятор для забора лунного реголита ковшом, прибор для изучения лунной экзосферы, прибор для изучения пылевых частиц, коллимированный гамма-спектрометр и нейтронный спектрометр.

Отметим, что последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и доставил их на Землю. Нумерация российских лунных миссий продолжает нумерацию советских. После миссии "Луна-25" Роскосмос планирует отправить на Луну орбитальный аппарат "Луна-26" и исследовательскую станцию "Луна-27".

Напомним, в марте этого года гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и руководитель Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

В Роскосмосе тогда уточнили, что МНЛС будет представлять собой "комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ". Список этих работ включает исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты, а также проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

В рамках проекта Россия и Китай будут совместно разрабатывать дорожную карту создания МНЛС, а также вести сотрудничество при "планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу".