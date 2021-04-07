Президент России Владимир Путин и сотрудники Администрации президента не пользуются сервисом видеоконференций Zoom в служебных целях

Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и сотрудники Администрации президента не пользуются сервисом видеоконференций Zoom в служебных целях. Об этом 7 апреля сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что компания Zoom Video Communications запретила продажу доступа к сервису для российских госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.

"Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи - прим. NEWSru.com) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы Zoom тоже не используем", - заявил Песков. "У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности", - добавил он, уточнив, что в Администрации президента есть закрытые каналы связи, которые позволяют проводить видеоконференции.

По словам Пескова, решение Zoom должен подстегнуть отечественных разработчиков, которые создают альтернативные сервисы. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время - они есть и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", - отметил пресс-секретарь президента.

"В целом можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые", - заявил Песков.

Напомним, о решении Zoom ограничить сотрудничество с клиентами из России и стран СНГ стало известно накануне от дистрибьютора Zoom в России и СНГ компании "РайтКонф". "Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - сообщил гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко, уточнив, что речь не идет о разрыве действующих контрактов. Участники рынка связали решение Zoom с опасением попасть под санкции США из-за сотрудничества с российскими госорганами. Также отмечалось, что решение компании может отразиться на российских вузах и школах, которые пользуются Zoom для организации дистанционного образования.

Между тем вечером 6 апреля в головном офисе Zoom Video Communications в США в ответ на обращение ТАСС не смогли подтвердить информацию о запрете продажи подписок на сервис российским госучреждениям. "Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе", - подчеркнул представитель компании, добавив, что в компании "уточняют эту информацию" и готовы будут обнародовать какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.

У Zoom существует немало аналогов, включая отечественные. Так, заменить Zoom может сервис видеоконференций компании "Яндекс". Кроме того, на днях совместное предприятие Mail.ru Group и "Ростелекома" запустило платформу "Сферум", предназначенную для школ. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Каждый из участников такой конференции может виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. Кроме того, в "Сферуме" можно общаться в чатах и делиться документами и медиафайлами.