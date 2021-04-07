Дистрибьютор сервиса видеоконференций Zoom в России и СНГ компания "РайтКонф" 31 марта направила российским партнерам письмо, в котором сообщается, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у компании авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Как сообщил "Коммерсанту" гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко, требование Zoom касается как России, так стран СНГ.

"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - сообщил Петренко, уточнив, что речь не идет о разрыве действующих контрактов.

Напомним, популярность сервиса Zoom существенно выросла в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Вынужденные работать удаленно сотрудники компаний, а также переведенные на дистанционное обучение школьники и студенты активно пользовались Zoom для работы и учебы. Популярность отразилась и на доходах сервиса: в 2020 году Zoom отчитывался о существенном росте выручки. По оценке компании TrueConf, в прошлом году Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России: на его долю пришлось 25% рынка видеоконференцсвязи. На втором месте идет сам TrueConf (23%), а на третьем - Skype (14%).

У Zoom есть и бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате "один на один", однако время групповых звонков в этой версии сервиса ограничено 40 минутами (когда время звонка истечет, конференцию придется создавать заново). В платной версии Zoom Pro нет временного лимита, а к разговору можно подключать до 100 участников, напоминает TJ . Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise предоставляет организациям корпоративную IP-телефонию. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.

"Коммерсант" отмечает, что решение сервиса может отразиться на работе российских школ и вузов. Так, в прошлом году компания "РайтКонф" участвовала по меньшей мере в четырех тендерах на поставку Zoom для образовательных учреждений на общую сумму 1,1 млн рублей. На портале госзакупок нашлось около 40 прошлогодних тендеров, в рамках которых платные версии Zoom закупали колледжи и вузы, включая МИФИ и РГГУ.

По мнению директора по развитию TrueConf Дмитрия Одинцова, решение Zoom, скорее всего, связано с санкционными рисками. "Учитывая, что США - это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж", - отметил он. В свою очередь основатель ГК "Нейтроникс" Григорий Иванов предположил, что Zoom предпочитает не работать на рынках, которые считает токсичными, так как это может негативно сказаться на стоимости акций компании. Иванов добавил, что российские клиенты приносят Zoom не более 1% выручки, поэтому сервис может пожертвовать этим рынком. Наконец, партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков не исключил, что на решение Zoom могли повлиять сложности с соблюдением российского законодательства.

Отметим, что у Zoom существует немало аналогов, включая отечественные, поэтому отказ сервиса сотрудничать с госорганами вряд ли будет иметь серьезные последствия. Так, заменить Zoom может сервис видеоконференций компании "Яндекс". Кроме того, на днях совместное предприятие Mail.ru Group и "Ростелекома" запустило платформу "Сферум", предназначенную для школ. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Каждый из участников такой конференции может виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. Кроме того, в "Сферуме" можно общаться в чатах и делиться документами и медиафайлами.