В Сеть попали 20 ГБ конфиденциальных данных Intel
 
В Сеть попали 20 ГБ конфиденциальных данных Intel
wolterke / DepositPhotos

IT-консультант из Швеции по имени Тилль Коттманн опубликовал в своем микроблоге в Twitter архив объемом 20 ГБ, содержащий конфиденциальные данные компании Intel, включая техническую документацию, информацию о процессорах Intel и другие сведения.

Коттман уточнил, что архив с файлами он получил от анонимного источника и пока опубликовал лишь его малую часть. Остальные данные Коттман пообещал обнародовать в ближайшее время. По словам исследователя, его источник заполучил файлы Intel в этом году.

Представитель Intel сообщил, что компания начала расследование. По его словам, данные могли быть получены из Центра ресурсов и дизайна - закрытой библиотеки, которая предназначена для производителей компьютеров на базе Intel, пишет TJ. При этом по информации от источника утечки, данные хранились на незащищенном сервере - хакерам не пришлось ничего взламывать для их получения.

Источники, знакомые с деталями внутреннего расследования Intel, сообщили The Register, что утекшие файлы могут быть неактуальными. Собеседник издания добавил, что утечка не затронула данные пользователей и клиентов и в Intel не считают, что файлы похитили в результате взлома.

В свою очередь Котманн заявил, что не опасается судебного иска со стороны Intel. По его словам, он часто публикует утечки и делает это во имя свободного обмена информацией.