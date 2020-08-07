wolterke / DepositPhotos В Сеть попали 20 ГБ конфиденциальных данных Intel

wolterke / DepositPhotos

IT-консультант из Швеции по имени Тилль Коттманн опубликовал в своем микроблоге в Twitter архив объемом 20 ГБ, содержащий конфиденциальные данные компании Intel, включая техническую документацию, информацию о процессорах Intel и другие сведения.

Коттман уточнил, что архив с файлами он получил от анонимного источника и пока опубликовал лишь его малую часть. Остальные данные Коттман пообещал обнародовать в ближайшее время. По словам исследователя, его источник заполучил файлы Intel в этом году.

Представитель Intel сообщил, что компания начала расследование. По его словам, данные могли быть получены из Центра ресурсов и дизайна - закрытой библиотеки, которая предназначена для производителей компьютеров на базе Intel, пишет TJ. При этом по информации от источника утечки, данные хранились на незащищенном сервере - хакерам не пришлось ничего взламывать для их получения.

They were given to me by an Anonymous Source who breached them earlier this Year, more details about this will be published soon.



An overview of the contents: https://t.co/cYt8Y4j3CQ pic.twitter.com/bqruJF2kNn— Tillie 1312 Kottmann #BLM ???????????????? (@deletescape) August 6, 2020

Источники, знакомые с деталями внутреннего расследования Intel, сообщили The Register, что утекшие файлы могут быть неактуальными. Собеседник издания добавил, что утечка не затронула данные пользователей и клиентов и в Intel не считают, что файлы похитили в результате взлома.

В свою очередь Котманн заявил, что не опасается судебного иска со стороны Intel. По его словам, он часто публикует утечки и делает это во имя свободного обмена информацией.