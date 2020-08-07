ВСЕ ФОТО Американская космическая компания SpaceX 7 августа запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 57 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink, а также еще два аппарата дистанционного зондирования Земли

SpaceX / Twitter Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в пятый раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом, у SpaceX есть уже две ступени Falcon 9, совершившие по пять взлетов и посадок

SpaceX / Twitter Обычно SpaceX запускает по 60 аппаратов Starlink, но в этот раз место трех спутников SpaceX заняли два аппарата BlackSky компании Spaceflight Industries, предназначенные для съемки земной поверхности. Они были выведены на орбиту через час с небольшим после пуска ракеты

SpaceX / Twitter

Американская космическая компания SpaceX 7 августа запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 57 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink, а также еще два аппарата дистанционного зондирования Земли. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал десятым по счету в рамках проекта по созданию Starlink. Изначально миссия была назначена на 26 июня, но затем ее несколько раз откладывали.

Ракета-носитель со спутниками была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 8 часов 12 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в пятый раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом, у SpaceX есть уже две ступени Falcon 9, совершившие по пять взлетов и посадок.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/szO3thMxqa— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Обычно SpaceX запускает по 60 аппаратов Starlink, но в этот раз место трех спутников SpaceX заняли два аппарата BlackSky компании Spaceflight Industries, предназначенные для съемки земной поверхности. Они были выведены на орбиту через час с небольшим после пуска ракеты. Спустя еще полчаса все спутники Starlink были одновременно выведены на заданную круговую орбиту. Позднее спутники должны самостоятельно подняться на орбиту высотой 550 километров. Также стоит отметить, что все 57 аппаратов получили специальные складные козырьки для затемнения наиболее ярких поверхностей спутников - эта мера должна снизить заметность спутников Starlink, на которую жаловались астрономы. Подобным козырьком в рамках эксперимента был оснащен один спутник из восьмой партии аппаратов Starlink, а ранее компания экспериментировала с другими способами снижения заметности аппаратом Starlink.

Both BlackSky satellites have been deployed— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Deployment of 57 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/myKxr3QSTu— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (позднее связь с тремя аппаратами была потеряна).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. Запуск второй партии из 60 усовершенствованных спутников Starlink состоялся в ноябре прошлого года, третья партия аппаратов была выведена в начале января, четвертая - в конце месяца, пятая - в середине февраля, шестая - в марте, седьмая - в конце апреля, восьмая - в начале июня, а девятая партия из 58 спутников - в середине месяца. Таким образом, в общей сложности компания запустила уже 595 спутников Starlink (из них пять аппаратов были сведены с орбиты). До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов США.

В конце октября прошлого года глава SpaceX Илон Маск опубликовал в микроблоге запись, загруженную через спутники Starlink. "Отправляю этот твит через космос при помощи спутника Starlink", - написал Маск. "Ух ты, сработало!" - ответил он затем на первую запись.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (не исключено, что реализация проекта будет продолжена после решения финансовых вопросов благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.