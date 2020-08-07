Сервис микроблогов Twitter начал помечать аккаунты, связанные с государством и ввел для них определенные ограничения. Об этом сообщается в блоге компании.

Сейчас метки отображаются в аккаунтах из пяти стран-участниц Совбеза ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США, если эти учетные записи принадлежат правительству или высокопоставленным лицам и используются для активного участия в геополитике и дипломатии, государственным СМИ, а также лицам, связанным с государственными СМИ, включая главных редакторов или известных журналистов, пишет TJ.

Ограничения предусматривают, что сервис больше не будет включать учетные записи с пометками или их твиты в списки рекомендованных. Также администраторы таких аккаунтов не смогут размещать в Twitter рекламные объявления.

Ахахахаххахаахах



Твиттер приравнял твиторы Симоньян и Рашутудей к государственным СМИ и теперь спокойно может рубить им охваты и убирать из рекомендаций pic.twitter.com/XFXO8Lp95W— анатолий ноготочки???? (@A_Kapustin) August 6, 2020

Напомним, осенью прошлого года сервис микроблогов ввел полный запрет на публикацию политической рекламы. Он действует по всему миру в отношении рекламы, размещаемой непосредственно кандидатами на выборах и объявлений, связанных с политикой. Исключение было сделано для объявлений с призывами регистрироваться в качестве избирателей. Решение о запрете политической рекламы в компании объяснили тем, что такая реклама несет в себе риски, поскольку может привлекать голоса и влиять на жизнь миллионов людей.

В августе 2019 года в Twitter объявили о введении запрета на публикацию рекламы для государственных СМИ. Такой шаг администрация Twitter объяснила желанием защитить открытый диалог и здоровую дискуссию.